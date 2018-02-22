Сложнопоказанная проза

«Проза». Раннев Владимир композитор (по «Жених» Юрия Мамлеева и «Степь» Антона Чехова). Электротеатр Станиславский. Реж. Раннев Владимир. (премьера 20.11.2017)

Проза; 8

Сложно. Многослойно. Странно. На контрапункте объединили два текста – Мамлеева и Чехова. По замыслу автора они рождают перекличку, объединяясь в разговор об одном и том же. Само по себе такое объединение — это неочевидная гипотеза или очень сильное авторское желание. Текст Чехова пропевается а капелла (оркестра и инструментов нет совсем, работа хора очень сложная и замечательная). Текст Мамлеева не омузыкален, а преподносится цитатами в комиксном формате и иллюстрируется выдающимся видеорядом. Если это можно назвать видеорядом, так как сценография спектакля сделана как многослойная прозрачная проекция компьютерной анимации картинок и текстов. Мало того, что она многослойная, так еще за счет прозрачности на заднем фоне «работает» материальная сценография и действия актеров. Выдающаяся, пионерная для российской сцены работа Марины Алексеевой, художника спектакля. Здесь многослойно все, и замысел, соединяющий текст, музыку, изобразительный ряд, и многослойный изобразительный ряд. Многослойность в многослойности. Сказать, что из этого родилось единое целое, не получается. Одновременно читать текст Мамлеева и услышать а капелла текст Чехова практически невозможно. Слои наслаиваются, но не пересекаются. Тоже самое происходит при попытке соединить восприятие музыки и картинки. Они существуют в разных ритмах и ощущениях. Озадачить получилось, выстроить диалог со зрителем, скорее нет. Но в этом московском театральном сезоне это точно останется самым интересным экспериментальным проектом. Да, и это опера