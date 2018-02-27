Симулякр памяти

«Бесконечный апрель». Пулинович Ярослава. Хабаровский краевой театр драмы (Хабаровск). Реж. Богинская Евгения. (Премьера 29.07.2017). Программа Маска плюс Золотая Маска 2018

Бесконечный апрель; 2

Началась программа «Маска плюс» этого года. Хабаровские театры стали доезжать до программы Золотой Маски.

Отдельный человек – звено в бесконечной биологической цепочке. Ему хочется ощутить эту цепочку, встроиться в то, что было, и поучаствовать в том, что будет. Пьеса и спектакль про поиски частной памяти. Семейная биография как цепочка памяти. История квартиры и деда, как история семьи и эпизодов двадцатого века. Но это история, написанная теми, кто уже утратил историю – внуками. Вместо памяти – симулякр. Вместо памяти о войне – штамп «спасибо деду за победу». Режиссерски с этим можно было как-то распорядиться, но не сложилось. Вместо Потока памяти Патока памяти.