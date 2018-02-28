«Любовь и голуби» реж. Олег Леушин, Театр на Юго-Западе

Удивительное дело, но могу сказать, что из всех постановок театра на Юго-Западе последних лет этот спектакль понравился мне больше всего. Он доставил мне много удовольствия и радости -столько же, сколько знаменитый фильм, который я очень люблю, но вдобавок позволил увидеть в простой истории нечто новое.

А история-то знакомая, и подбор актеров в целом таков, что не ждешь никаких неожиданностей (все исполнители мне известны, включая Алину Дмитриеву и Вадима Соколова — из «нового призыва» ЮЗ). Но неожиданность случилась, хотя, скорее, это закономерность: пьеса Владимира Гуркина написана для театра, и это важно. Конечно, сильно влияет энергетика актеров и особый стиль ЮЗ, благодаря которому «забавная история» (так определяет жанр пьесы автор) становится действительно трагикомедией.

Очень рада за Жанну Чирву, которую всегда знала как очень хорошую актрису, и за Александра Шатохина, которого только сейчас смогла оценить по достоинству — прекрасные роли! Интересная актерская работа Карины Дымонт — Раиса Захаровна. Трудно в этом случае избежать сравнения с Гурченко, но так же трудно не заметить, насколько по-другому воспринимается героиня Дымонт. Ее Раиса Захаровна — насквозь «литературная» провинциальная дама, а не псевдокультурная хабалка из «отдела кадров». Она сочинила свои чувства и своего героя на основе стихов о трагической любви. Карина начинает читать стихи глубоким красивым голосом, а дальше неуловимо меняется интонация — и уже не знаешь, смеяться над Раисой Захаровной или жалеть ее.

В спектакле много интересных постановочных решений — вроде бы незначительных, но в итоге из них рождается чудо театра. Простая, но удачная сценография, хорошие костюмы, много музыки. Благодаря Константину Курочкину (дядя Митя), с его гармонью, и «хору» из трех девушек, даже «закадровая» музыка кажется «живой». Одна из главных тем — трагический романс Свиридова из «Метели». Другая (очень удачная) — «Bella Ciao» — задорная песня итальянских партизан. Здесь и прощание-встреча, и любовь, и тоска по «красивой» жизни, и «муза дальних странствий». Становится понятным, что мечта увидеть другой мир, расширить горизонты не оставляла героя все время. На эту тему работают и дядя Митя, бывший моряк, с его рассказами (во многом вымышленными), и голуби, которые, конечно, всегда возвращаются, но могут лететь, куда хотят. Голуби для той же Раисы Захаровны (да и для других) — символ любви и нежности, а для Василия — символ свободы и полета.

Очень хороший спектакль, без какого-либо оттенка вторичности — и по отношению к фильму, и по отношению к постановкам Беляковича. Он был поставлен в 2013 году, жаль, что дошла до него только сейчас.