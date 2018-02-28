Круговорот кино-театр-кино

«Банда аутсайдеров». Годар Жан-Люк (по фильму «Банда аутсайдеров»). Городской драматический театр (Шарыпово, Красноярский край). Реж. Зальцман Галина. (Премьера 07.10.2016). Программа Маска плюс Золотая Маска 2018

Банда аутсайдеров; 8

Театральные ремейки кинофильмов за последнее время уже стали почти самостоятельным жанром на сцене. Интересных пьес дефицит, 2173-й раз ставить «Три сестры» или «Гамлета» уже не всегда возможно. А перенос на сцену успешных фильмов — это шанс привлечь публику ностальгией по пережитому при кинопросмотре. Но удачных попыток мало. Театральный язык сильно отличается от киноязыка. И вот удача, где, казалось бы, не ожидалось. 1960-е годы, да еще Годар, у которого язык кино уж точно не совпадал с театральным. Но получилось. Компактный спектакль, всего на час, четыре актера. Многие детали фильма убраны, осталась только история троих – он-она-он. Спектакль не пытается рассказать историю «посторонних» (другое название фильма «Банда аутсайдеров») в 2010-х годах, он играет в воспоминания про То время, про То культовое кино. Спектакль поймал, буквально не повторяя, ритм фильма, монтаж кадров, легкость интонации. Интеллектуальная театральная игра в историю образов и художественной повестки 1960-х, которые не потускнели и сейчас. Шарыпово, город с населением меньше сорока тысяч, на окраине Красноярского края, совсем не областной центр. Городской муниципальный театр. Никакого федерального финансирования, никаких суперспонсоров. Но драйва и изящества в постановке и исполнении столько, сколько часто не соберешь по нескольким столичным театрам вместе взятым. Театр жив, жив даже играя в кино, играя и не проигрывая.