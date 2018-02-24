«Клятвенные девы» О.Михайлова в ЦДР, реж. Алексей Золотовицкий

На малой сцене Малой Бронной идет пьеса Олега Михайлова «Подлинная история фрекен Бок», где воспитательница давно выросшего Малыша-Сванте вспоминает, как ее сестра пострадала от шведской системы карательной психиатрии. В пьесе «Клятвенные девы», с которой я фрагментарно ознакомился еще пару лет назад по эскизу на показе проекта «Действующие лица» в ШСП, оттуда же у меня остался сборник конкурсных работ-финалистов, включая опус Михайлова, драматург живописует бесчеловечность и мракобесие замешанного на законах кровной мести архаичного религиозно-патриархального уклада Албании. В общем, живущий в Харькове (если еще не в Мюнхене) писатель с Урала отважно поднимает самые наболевшие для России темы, предпочитая, впрочем, от греха делать это на материале далеком, желательно еще и экзотическом.

При этом если вчитаться в пространную, преисполненную самодовольства, растянутую на пару страниц печатного текста вводную авторскую ремарку, очевидно, что, с одной стороны, про Албанию драматург знает не понаслышке, Олег Михайлов дает понять, что страна известна ему с разных сторон; вместе с тем он подчеркивает, что речь идет про Албанию его воображения, за пределами оного не существующую. То есть «Клятвенные девы» — не страноведческо-этнографический очерк в форме театральной пьесы, но и не в чистом виде фантасмагория, к тому же еще время действия номинально привязано к дням более или менее сегодняшним, всяко недавним. Как режиссеру, взявшемуся за «Клятвенных дев» (чего ради — отдельный вопрос, и он для меня остался по итогам просмотра спектакля непроясненным), подходить к сценической реализации михайловского сочинения, превращать ли постановку в шоу а ля «балканское барокко», с песнями и танцами под какого-нибудь узнаваемого Бреговича, или же, наоборот, скрупулезно углубляться в быт, в психологию героев, то бишь героинь, рискуя не обнаружить под внешним слоем экстремального парафраза на «Дом Бернарды Альбы» Лорки или даже «Грозу» Островского ничего, кроме пустоты, или, тоже вероятный вариант, свести историю к ироничному постмодернистскому набору аллюзий и реминисценций (тут помимо Островского с Лоркой много чего еще при желании нароешь, и без особых усилий, на поверхности валяется)?

Еще по дипломной постановке Алексея Золотовицкого «М.души» (и мне очень приятно вспоминать, что мой отзыв студенту-дебютанту пришелся кстати для защиты) было заметно, что в отличие от многих даже как бы «состоявшихся мастеров» Алексей наделен режиссерским мышлением. В «М.душах» он нашел несколько, положим, не сверхоригинальных, но остроумных и точных ходов, сумев подать гоголевский ад почти как дантовский (что близко по сути к первоисточнику на уровне замысла), через фантасмагорию, пусть в ущерб внятности нарратива, без того хрестоматийного, со школы навязшего в зубах.

После незадавшегося опыта с «Иллюзиями» Вырыпаева в рамках проекта театра на Таганке «Репетиции» (несмотря на многообещающий показ с участием возрастных «звезд», таганских и приглашенных, дело дальше эскиза не продвинулось) спектакль Золотовицкого «Преследователь» в «Практике» продемонстрировал, что режиссер постепенно набирается опыта, «набивает руку», тяготея при этом к театру перформативному, а не в чистом виде драматическому, и линейный нарратив его интересует все меньше.

Вот и в «Клятвенных девах», открывающихся видеопрологом на мониторе, стилизованном под ролик импортного артхаусного фильма (не то острой социалки, не то, наоборот, доморощенного ужастика), в углу сидит музыкант за синтезатором, он же порой выполняет функцию кукловода, дергая за ниточки останки человеческого скелета на стене, действие драмы разбавлено пластическими ремарками, порой разрастающимися до полновесных танцевальных интермедий. Однако «Клятвенные девы» Олега Михайлова при всем том — сюжетная пьеса, и пусть фабула ее, при всей кажущейся экзотичности антуража, весьма вторична и примитивна, а композиция не слишком стройна и все швы конструкции шиты белыми нитками, «рассказывать историю» театру так или иначе приходится.

«Зачем жить, если ты не можешь жить как мужчина?» — спрашивает сам себя главный герой истории, дядя Кеки. На самом деле героев в пьесе нет, лишь героини, и дядя Кеки — вовсе не дядя, а «тетя». Причем в пьесе это обозначено сразу, первой же ремаркой, благо двух страниц автору хватает и на то, чтоб о себе напомнить, и кое-что сходу в фабуле уточнить, а в спектакле режиссер предпочитает сохранить до поры загадку, с чего вдруг, просто по распространенной нынешней театральной моде или с умыслом каким, дядю Кеки играет Татьяна Владимирова.

Как и фрекен Бок для Катерины Дуровой в спектакле Малой Бронной, для Татьяны Владимировой роль дяди Кеки в постановке Алексея Золотовицкого — грандиозный личный прорыв, при том что обе маститые, с репутацией, но очевидно, что Владимирова, не обделенная работой, включая и весьма неожиданные порой для драматической театральной актрисы амплуа (как, например, мимансовый образ в «Альцине» Кэти Митчелл, очередную серию которой скоро снова должны показать в Большом), такого на сцене еще не играла — ни по значительности, ни по парадоксальности. Каким волшебством девочка Кекилия превратилась в дядю Кеки, подробно раскрывается в пьесе ближе к концу — и волшебства здесь нету: отец мечтал о сыне, растил дочь как мальчика, она и все вокруг к тому привыкли, поэтому когда Кекилию сосватали за сына отцова закадычного друга, сослуживца и соседа, та отказалась выходить замуж и предпочла дать клятву безбрачия, стать «бурнеши», «клятвенной девой», взять на себя роль мужчины, главы семьи в «бабьем доме». И вот дяде Кеки уже шестьдесят пять лет, рядом с ним младшая сестра и жена погибшего младшего брата; вдова Эдона неизменно молчит, за исключением длинного монолога «в зал» (героиня, которую играет Вера Харыбина, умолкла после того, как в экспедиции за оружием на продажу, задуманной Кеки, ее мужа убили, а саму ее изнасиловали солдаты), сестра Теута (Елена Соловьева), напротив, трещит без умолку; у Теуты есть увечная дочь, обездвиженная после ранения в спину, и был сын, которого больше нет — трагедия произошла в момент свершения очередного этапа «кровной мести», и насколько я понял (если не ошибаюсь), вражда Кеки с его другом-сослуживцем пошла как раз из-за отказа Кекилии от замужества; представители родов убивали друг друга годами, пока у семьи Кеки совсем не осталось «врагов», последнего отпрыска успела прикончить Лири, дочь Теуты, прежде чем умирающие ее ранили, а брата-мстителя убили; теперь Лири в свои 25 лет (Анастасия Пронина) ездит на вызывающей зависть навороченной каталке, играет в компьютер и всюду сует свой нос; а тем временем дядя Кеки, нуждающийся в мальчике, способном его заменить в статусе главы рода, женит «по доверенности» недоразвитого, ущербного сына Эдоны (в чем именно, тоже не до конца ясно, персонаж внесценический, то ли его в детстве уронили, то ли ударили или как… Эдона еще и поэтому «молчит», беда ж одна не приходит) на юной, 17-летней Розафе.

Роль Розафы в исполнении Сэсэг Хапсасовой смутила меня в представленном ансамбле более всех остальных — своей сусальностью, лубочностью, которая не вяжется с тем, что по сюжету (чем далее, тем искусственнее) она оказывается не такой уж девочкой-припевочкой. Вообще-то Розафа — профессорская дочка, а замуж «по доверенности» ее выдал деревенский дядя после того, как девушка (по причинам, от меня также ускользнувшим) осиротела. Мало того, у Розафы есть жених — американец, посольский сотрудник! При ней и мобильный телефон, хотя среди обычаев, живописуемых драматургом Михайловым, находится и запрет для женщин носить… часы, не то что мобильники. Поскольку в «бабьем доме» под пятой у сурового дяди Кеки все ненавидят всех, назло родне Теута и Лири помогают Розафе, прячут недоломанный мобильник, ну только что в интернет не могут выйти, потому что «это Албания, здесь нет интернета». Что не помешает Розафе, уже беременной (и вопреки желаниям Кеки не от «мужа» неполноценного, которого даже не сцену не выпустишь, а от своего американца, опять же), связаться с женихом и, замыслив побег, несчастную Лири в ее надеждах выбраться из «бабьего дома» в большой мир грубо обмануть.

Режиссер путаные сюжетные перипетии «Клятвенных дев» оформляет тоже на противоречивом сочетании буквализма (Теута и Эдона натуралистично, долго моют в первой сцене ноги «дяде Кеки» — по авторской ремарке таков албанский обычай, женщины моют ноги мужчине, главе семьи, хочешь верь, хочешь проверь; на сцене художником Софией Егоровой выстроена «достоверная» магазинная лавка с полками, уставленном товаром — основной семейный бизнес дяди Кеки и его присных; с этой полки, расшалившись, Лири с Розафой хватают банку пива, трясут, открывают и настоящее пиво разбрызгивается на половину игрового пространства, рискуя задеть и зрителей первого ряда — но мне в кои-то веки повезло…) с метафорической условностью (за счет пластики, музыки, «кукольного театра», видеоинсталляций и т.д.). Из чего рождается фантасмагорический выморочный мирок сродни все тем же «М.Душам», только сегодняшний при всей архаичности и «заграничный» несмотря на узнаваемость многих моментов.

Кстати, дядя Кеки и его семейство — не мусульмане, а христиане, точнее, надо полагать, православные, и это добавляет их укорененности в «традицию» некой специфики, приближая к куда более узнаваемым реалиям.

Правда, по моим ощущениям что касается собственно этнографии и фольклористики, уральско-харьковский драматург-путешественник ограничился одной, много двумя случайными книжками соответствующего содержания, набрал оттуда сведений, что-то додумал от себя и под этот набор «хохломы» подверстал, малость ее трансформировав, заимствованную у классиков фабулу (да и не только фабулу — вряд ли по случайному совпадению Теута у Михайлова почти дословно за Машей из «Чайки» Чехова повторяет «душно, гроза идет», ср. в «оригинале» — «душно, должно быть ночью будет гроза»). Режиссер же постарался это «декоративно-прикладное искусство» с театрализованными обычаями, обрядами и проч. за счет актеров и продвинутых технологических «примочек» сколько-нибудь «оживить», не скатываясь в «этнографизм», предпочитая универсальную, но актуальную эстетику, сближающую драматический театр с арт-перформансом.

Удачная, по-моему, находка — «изнанка» магазинных полок как красная стена «камеры пыток» со всем приличествующим оборудованием, как то наручники, плетки и т.д. И по мелочи много что придумано неплохо, уместно. В целом же старания постановщика, как мне показалось, если не целиком пропадают зря, то складываются в зрелище пусть и на свой лад эффектное, но существующее отдельно от пьесы с ее тривиальным сюжетом, плоскими аллегориями и квазиэтнографическим антуражем. А развязка, следующая за муторными, нередко затянутыми эпизодами (тут любые режиссерские ухищрения бессильны, пьеса разваливается на куски) настолько смазана — застрелив беременную от чужака невестку Розафу дядя Кеки прежде, чем сесть в тюрьму (где дни его, о чем автор предупредил все в той же вводной ремарке, вскоре окончатся) берет с увечной Лири ту же клятву, которую в свое время Кекилия принесла сама, делая обезноженную инвалидку «бурнеши», то бишь старшим «мужчиной» в доме — что, коль скоро такой вариант был возможен с самого начала, а дядю Кеки он за неимением лучшего способен устроить, чего ради затевалась рискованная спецоперация с «браком по доверенности», подкупом дяди невесты, фактическим похищением профессорской дочки и удержанием ее насильственно под замком, обернувшееся полным фиаско, катастрофой и лично для дяди Кеки, и для всей семьи?! Мое недоумение разделила вся Европа.