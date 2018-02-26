«КУЗМИН. ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЁД», В.Наставшев, ГОГОЛЬЦЕНТР, Москва, 2017г. (8)

Всё получилось. Форель разбила лёд. Форель – стихи, лёд – забвение, время, эпоха. И Кузмин тоже занял своё место. И в большом ряду русской поэзии. И в маленьком театральном ряду проекта «Звезда» – спектакль получился складный, ясный, гармоничный.

Проза воспоминаний, стихи, музыка, пластика. Два пианиста. Два поэта (Один Байрон и Илья Ромашко прекрасно подают стихи, Байрон поет и поет прекрасно, точным серебряным тоном, Ромашко читает двумя голосами – старческим и молодым). Сюжет — любовный треугольник: Кузмин – Юрочка (Георгий Кудренко) – Ольга (Мария Селезнева). Сцена — ледяная звезда подсвеченная то белым, то зеленым, то красным светом. Острые края. Обрывы. Театральный реквизит — маска для старого поэта, лонжа для молодого, ходули для Ольги и Юрочки.