Cон о ревизоре

«РЕВИЗОР. ВЕРСИЯ», Р.Стуруа, ET CETERA, Москва, 2017г. (8)

Режиссерский спектакль. Такой может присниться режиссеру сразу и целиком, во всех подробностях. Потом его остается только поставить, найти актеров и воплотить. Впрочем, пишут, что рождался он долго, на репетициях, в течение полутора лет. Что же, тем более ценен такой цельный результат. Все на месте, больше ни убавить, ни прибавить. Убавили много (пьеса сильно сокращена, уложились в полтора часа), но история осталась вполне внятной. Прибавили тоже много — много мистики низкой, чертовщины, и много мистики высокой, Страшного Суда. И та и другая мистика вполне гоголевская.

Вполне гоголевскими (если не по букве, то по духу получились) и главные герои.

Скворцов играет городничего совмещенного то с Иваном Грозным (первая сцена, и декорация Боровского отталкивается от фильма Эйзенштейна), то с Макбетом (выход городничего на пир сопровождается музыкой Верди, если я правильно опознал, как раз из сцены пира в «Макбете»), а то с Шуйским из «Бориса Годунова». В сцене с купцами он эффектно оборачивается Хлестаковым, сидит в его коляске и выслушивает жалобы на себя. Это предвосхищает финальное оборотничество самого Хлестакова, а также придает коляске черты магического предмета, антикоррупционной машины (что показано с спектакле буквально — движется сама и везет чемодан с компроматом).

Городничий самый реальный из персонажей и всё происходящее на сцене можно понять как его страшный сон, материализация страхов (Гоголь вывернут наизнанку, увидел городничий двух крыс, а приснилось ему письмо из Петербурга, Хлестаков в коляске, взятки, сватовство и явление ревизора).

Благих играет даму, леди Макбет-Дмухановскую. Играет величественно и при этом комедийно, точно в соответствии со словами Хлестакова из пьесы – «готова сейчас на все услуги». Мгновенный переход к готовности дается нелегко (не актрисе, а персонажу, все-таки возраст :).

А вот Хлестаков тут самый ирреальный. Калягин начинает роль фантасмагорически (такого Хлестакова мы точно никогда еще не видели), при этом играет свободно и легко, словно вспомнив свои молодые комические роли (а казалось бы такая манера с глазками голубиной чистоты давно им утрачена). Только в финале он оборачивается Калягиным взрослым, сегодняшним.

А вдруг Петры Ивановичи оказались правы со своим «Ба!» и Хлестаков на самом деле ревизор? Вот это был бы лабардан-с!