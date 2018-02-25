«Череп из Коннемары», реж. Сергей Виноградов, Театр Джигарханяна, премьера

У меня случился второй Макдонах подряд — теперь театральный, премьера «Черепа из Коннемары» на малой сцене Театра Джигарханяна. Молодой режиссер Сергей Виноградов поставил уже два спектакля «линейнской трилогии», этот — завершающий. Он заинтересовал меня потому, что от постановки Сергея Федотова в театре «У Моста» у меня остались лишь смутные воспоминания, так что прежде всего захотелось воскресить в памяти пьесу. Спектакль Виноградова очень приличный. Сценография довольно сложна: из замызганной кухни могильщика Мика есть выход «на улицу» — почти как в иное измерение, где происходит самое страшное — и с черепами умерших, и с буйным подростком Мартином. А «кладбище» оказывается прямо перед носом у зрителей, как и мешки с костями . Конечно, режиссеру пока далеко до таких асов, как Сергей Федотов и Константин Райкин, умеющих считывать и воспроизводить на сцене сложную метафизику пьес Макдонаха, но драматург ему близок. Потому в спектакле есть важное: ощущение вариативности событий и отношений, специфическое обаяние персонажей и гуманистическое начало.

Другое дело, что постановка воспринимается как комедия, даже как комедия положений: зрелищность пьесы и особенности драматургии работают здесь по принципу «Вот это поворот!» Но Макдонах сам дает основания для такого подхода, и, возможно, заслуга режиссера в том, что он не стал «специально» все усложнять и вымучивать. Мы видим здесь не сказку, не притчу, не триллер, а бытовую историю из жизни обычных людей, которые «водят в нетрезвом виде», заливают горе вином, жульничают. И в итоге оказываются лицом к лицу со смертью. Умершие близкие живут не только в наших душах, но и во вполне материальном прахе. Получился легкий, динамичный, смешной спектакль, несколько простой — но это не страшно, я рада, что благодаря нему Макдонах может стать известным более широкой зрительской аудитории, чем это было до сих пор.

Могильщика Мика Дауда, тоскующего по погибшей 7 лет назад жене и измученного чувством вины, играет Эдуард Двинских — очень темпераментно, брутально и… конкретно (я уже привыкла к тому, что в макдонаховских постановках исполнители выдают высокую степень обобщения). Временами герой сильно напоминает уголовника, бандита из ментовских сериалов. Дома проверила — так и есть, актер свой телеопыт перенес на сцену. Иногда это сильно раздражает: Мик действительно сидел, но манеры и ухватки «наших» уголовников плохо вписываются в мир ирландской пьесы. Не могу сказать, что роль не удалась, но убрать или смягчить «блатной» дух очень бы хотелось.

Задачи остальных актеров несколько проще, и претензий к ним практически нет: смешные, трогательные персонажи, в каждом из которых найдена какая-то индивидуальная черточка. А еще они обладают энергией и обаянием молодости (включая «старуху» Мэриджонни).

Театр находится неподалеку от метро «Спортивная», найти его легко. Он уютный, зал удобный. И получается, что посмотреть спектакль по сложной и интересной пьесе одного из лучших современных драматургов — это еще и возможность хорошо провести вечер.

PS Название пьесе дала реплика из «Ожидания Годо» — о «черепе из Коннемары». Оказывается, Коннемару даже называли «страной черепов», они валялись там везде после «большого голода».