«Бесконечный апрель» Я.Пулинович, Хабаровский краевой театр драмы, реж. Евгения Богинская

Великих ожиданий у меня, естественно, не было (Краевой театр драмы из Хабаровска на моей памяти до Москвы, доехал, кажется, впервые, зато регулярно показывается Хабаровский ТЮЗ, и в этом году вроде тоже обещает…), так что и разочарование не постигло: пьеса Ярославы Пулинович, при нелинейной хронологии событий и всех прочих условностях формы, гораздо ближе к традиции и повествовательной, и реалистическо-психологической, а Евгения Богинская, малость ее перемонтировав, покрошив, отдельные пассажи превратив в рефрены, предпочла поставить «Бесконечный апрель» в формате чуть ли не перформанса, с присущими оному атрибутами как-то онлайн-видео и мэппинг (съемка на фоне «павильонных» декораций, наложенная на рисованную компьютерную картинку), монологи в микрофон, ну вентилятор с дымовой машинкой, как водится, плюс нарочитые, медлительные движения артистов — и это с поправкой одновременно на технические возможности краевой драмы Хабаровска и на уровень труппы театра, очень неровный (особенно что касается мужской ее части и прежде всего играющего главного героя Вениамина в зрелые годы артиста Александра Сафронова, увы — беззубый Коля убегал из первого ряда с криком «не могу на это смотреть!»; вместе с тем исполнительница роли его сперва соседки по квартире, а потом и жены Галины — Юлия Лебедева — просто замечательная).

Через наплыв «снов», один на другой, рассказывается история мальчика Вени из обеспеченной петроградской семьи, которого с его еврейской мамой в 1921 году «уплотнили», и ровесница Вени, дочка новой соседки девочка Галя, впоследствии на шестьдесят лет стала его женой, хоть и уходила однажды к другому. В этой квартире Вениамин пережил блокаду, вырастил дочь, которая теперь, когда он после смерти жены впавший в беспамятство и умирающий к тому же от рака, совершенно недееспособен, квартиру продает; а внучка про деда знает мало, но восхищается в духе «были ж люди» и предполагает, какую вечеринку в «блокадном стиле» тут можно было б закатить — так вышло, что важнейшие события в жизни Вениамина выпадали на апрель, растянувшийся почти на целый век. Текст пьесы тоже, в общем, неровного качества, местами очень сильный, а местами тривиальный и спекулятивный, но в нем много разного, есть и ностальгия, и критическое осмысление прошлого, и сентиментальность, и даже сатира нравов. Спектакль в этом смысле, пожалуй, вышел куда более монотонный, то есть он уже задуман таким, а некоторые артисты еще и, видимо, от себя добавляют действу слезливости, что диковато смотрится в сочетании с технологическими примочками из модного режиссерского ассортимента — но вообразить, как хабаровская краевая драма играла бы «Бесконечный апрель» в эстетике «русского национал-психологического репертуарного театра» еще страшнее.