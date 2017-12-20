«АХМАТОВА. ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ», А.Демидова, К.Серебреников, ГОГОЛЬЦЕНТР, Москва, 2016г. (10)

Стоячая овация. Первый раз в ГогольЦентре такое видел (и участвовал в).

Овация Алле Демидовой. Она не просто в великолепной форме. Она великая. Конгениальное исполнение стихов Анны Ахматовой («Поэма без героя» дополнена «Реквиемом»). Театр (ГогольЦентр, Кирилл Серебренников) сделал очень достойную театральную оправу для высокой поэзии. Можно сказать оправу для зеркала. Дамское зеркальце Серебряного века стало женским зеркалом большого века, черным озером, в котором отразился весь наш XX-й век. Черно-белая картинка, дзигавертовский монтаж фото-видео-иллюстраций, искаженный звукоряд все это составляет очень точный визуальный и акустический фон для центральной героини.

Судя по перечню откликов на сайте ГогольЦентра (статей немного в основном сюжеты и упоминания), премьера не имела того резонанса, который заслуживала (правда на Золотую Маску номинировали и надеюсь Алла Демидова Маску получит). Но там в списке есть одна рецензия, которая стоит многих (и очень символично, что она из Петербургского театрального журнала – http://ptj.spb.ru/blog/ispoved-2/ в спектакле удалось передать ленинградское/петербургское). Редкий случай, когда совпало слово в слово, чувство в чувство с тем, что я испытывал на спектакле и о чем размышлял по дороге с.