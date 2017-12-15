Великий неукротимый

«ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ», Д.Папаиоанну, Греция, 2017г. (10)

Спектакль привезли на фестиваль «Нет», но он оказался по всем параметрам «Да» и прекрасно смотрелся бы в программе Чеховского фестиваля рядом с Жанти (сюреалистическая вивесекция), Тьере (простые трюки и акробатика нового цирка) и Лепажем (изощренная сценографическая конструкция). Этот театр «беднее», чем у Жанти, Тьере и Лепажа и потому степень обобщения выше. Спектакль обращен к внутреннему ребенку, человеку нового времени (времени Модерна), открывающему себя, безбрежный окружающий мир, историю культуры и науки, а не к пресыщенному фестивальному зрителю.

Неукротимый поток визуальных, пластических, телесных и культурных фантазий. Главный герой (человек — Homo Sapiens, царь природы, великий укротитель природы) и главная музыкальная тема («На прекрасно голубом Дунае» Иоганна Штрауса) явным образом отсылает к «Космической Одиссее» Кубрика, а в бэкграунде и вечное библейское (Песнь песней) и возрожденческое, поместившее человека в центр, и просвещенческое исследование космоса (внутри человека и вне земли). И такой же как в фильме Кубрика бессюжетный монтаж.

Обилие обнаженной натуры в этой системе координат не шокирует, не эпатирует, а выглядит как картинки из анатомического атласа. Черная униформа превращает актеров в невидимок, слуг просцениума. Герой – тот, кто виден, кто обнажен как Адам (созданный по образу и подобию).