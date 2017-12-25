В поисках родства

«Старший сын». Вампилов Александр. Театр «Мастерская» (СПб). Реж. Козлов Григорий. (премьера 23.10.2010)

Старший сын; 5

Один из трех спектаклей (еще «Идиот. Возвращение» и «В веселом доме»), с которых начался театр, основу которого составил выпуск 2010 года студентов курса Григория Козлова. «Старший сын» был еще дипломным спектаклем. Весело, молодо разыграно. Энергетика и обаяние молодости одно из главных достоинств команды театра. Задумано с пиететом к поколению родителей и бабушек-дедушек. Спектаклю предшествует пролог, где актеры вспоминают, глядя на фотографии, которыми оформлена сцена, своих родителей, бабушек, дедушек. А дальше с веселой кутерьмой под песни 1960-1970-х годов представляется вампиловская история. Но там, где у Вампилова тонкая ткань духовного и душевного единства, сродства, здесь только изображение этого. Имитация. Родство с родителями потеряно. Слова из книжек воспроизводятся как ритуал, но смысл их утерян. К тому же этот спектакль создавался, когда актерам было 21-23 года, в тридцать лет повторение прежней легкости выглядит уже натужно, только в редких случаях кто-то, наоборот, «дорос» до своих ролей.

Практически в то же время, в 2008 году Константин Богомолов поставил в Москве свою версию «Старшего сына». Обозвав фильм Мельникова сахарным сиропом, он сделал со своей всегдашней мизантропией спектакль, где позитивных персонажей совсем не осталось. Два разных намерения, а результат один. В одном случае сознательно дистанцировались от «отцов», в другом – хотели к ним приблизиться, но получилась имитация приближения. Родство старшего сына не подтверждается.