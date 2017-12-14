Театральное нижегородское дно

«На дне». Горький Максим. Нижегородский театр драмы им. Горького (Нижний Новгород). Реж. Саркисов Валерий. (премьера 06.01.2017)

На дне; 2

При посещении Нижнего Новгорода я и Нижегородский театр драмы с упорством продолжаем брать друг друга измором. По-прежнему побеждает театр. «На дне» — пьеса практически «титульная» для Нижнего Новгорода. Бугровская ночлежка все еще стоит. Но опять осечка, все предельно скромно и рутинно. Единственное интересное то, что все действие идет под композицию Эллингтона «Караван», но эта инновация не была ничем поддержана. На фоне недавно виденного отличного пермского «На дне» в театре «У моста» нижегородский вариант никакой. Удивительно, что спектакль попал в long list Золотой маски 2018 года.