«Слуга двух господ» реж. Стефано де Лука, Малый театр, 30 ноября 2017

Любовь к Италии снова привела меня в Малый театр. «Слуга двух господ» в принципе может ставиться, как угодно (достаточно вспомнить «Жолдак Dreams: похитители чувств», который начинался как постановка по пьесе Гольдони), но традицию никто не отменял. Здесь итальянский режиссер («хранитель знаменитого стреллеровского спектакля «Арлекин – слуга двух господ» в миланском театре «Пикколо» — знать бы, что такое в данном случае означает «хранитель») поставил спектакль в духе комедии дель арте на сцене Малого театра — тоже хранителя, теперь уже традиции театра русского. Эффект получился интересный.

Сценография (Лейла Фтейта) тоже соответствует традициям: на театральном круге вращается конструкция, похожая на большую и очень красивую шкатулку с секретными ящиками — комната, гостиница, улочка Венеции. Потому персонажи кажутся несколько кукольными, но при этом живыми, легкими. Действие практически не провисает, что для Малого театра уже хорошо. Молодые актеры с очевидным удовольствием встроились в эту игру. В частности, персонажи, на которых не обращаешь большого внимания, когда смотришь знаменитый фильм, здесь выглядят яркими, выпуклыми, запоминающимися. Особенно, пожалуй, понравились девушки-актрисы, просто чудесные.

Самым кукольным, практически маской дель арте, оказался сам Труффальдино. Роль сложная, жестко застроенная; актер — быстрый, ловкий, внешне очень подходящий к спектаклю. С внешним рисунком вообще все обстоит замечательно, но все же не хватает органики, кайфа, внутренней свободы. Обычно такое бывает, когда роль технически сложная, а премьера была недавно и актеру приходится сильно себя контролировать. Мешало еще, конечно, сравнение с Райкиным, который играл в той же манере, но соревноваться с ним на его поле бестолку. Однако хотя Райкин и вспоминался регулярно, а текст пьесы знаком до боли, спектакль доставил большое удовольствие — красивый, веселый и даже изящный.