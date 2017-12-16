Шекспиртусня

«Шекспир». Шекспир Уильям. Гоголь-центр. Реж. Кулагин Евгений. (Премьера 08.11.2017)

Шекспир; 2

Молодежь слышала, что есть такой Шекспир, и у него есть всякие герои – Гамлет, Джульетта, Лир, Отелло, леди Макбет, Офелия. Тексты не читали. А что читать, про них и так все знают. Устроили молодежную тусовку на темы Шекспира. Ты будешь Офелией, а ты Гамлетом, и так далее. Так как слов не знаем, то изобразим все движением (движением, а не танцем, танцам не учили), иногда споем что-нибудь из современного, иногда в одежды оденемся не только в черные, но и в красные или в золотые, пара человек разденется, как же без этого. Дело молодое. Главная проблема – зачем зрителям на это билеты продавать.