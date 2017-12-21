«Ричард III». Шекспир Уильям. Театр им. Вахтангова. Реж. Варсимашвили Автандил. (премьера 07.10.2017)

Ричард III; 8

Яркий, очень театральный, открытый для диалога в своей театральности спектакль. Представим, что приезжает трупа бродячих актеров и разыгрывает перед нами, а также перед Клавдием, Гертрудой и другими спектакль про мышеловку власти. Они актеры, лица размалеваны, камерное пространство сцены небольшое, реквизита немного, но он умно и выразительно сделан. Помост, он же и для дефиле власти, он же стол, он же и могилы для всех. Ричард – король-фигляр. Он уродлив, с девушками не поразвлекаешься, он развлекается с властью, а так как он фигляр, то для него границ не существует, для фигляра все средства хороши, и злодейства тоже. В фиглярстве власти нет ограничений, манипулируем всем, словами, обещаниями, жизнями. Но мышеловка власти затягивает. «Я весь в крови, а кровь рождает кровь». Кругом уже не люди, а трупы-призраки. Заигрался. Осень короля. Звено в пищевой цепочке власти. Выживают только силовые структуры – вечный убийца и Брекенбэри, комендант Тауэра. По ходу масса вкусных и интересных придумок, сцен, историй для второстепенных персонажей. А призвание народом короля на царство сделано как вечные манипулятивные политтехнологии выдвижения кандидата. Интересный Ричард. Тридцать пять лет назад в этом театре я смотрел своего первого «Ричарда III» с Михаилом Ульяновым. А этот Ричард без супер-актера на заглавную роль. Раньше в повестке был масштаб личности, даже злодейской, сейчас в повестке технологии и мелкое фиглярство. Молодая команда, большая удача Максима Севриновского — короля-фигляра, но и вся команда хороша. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?», а как играют.