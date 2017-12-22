«Милосердие Тита» Камерный музыкальный театр им. Покровского, 21 декабря 2017

Впервые была в этом театре, расположенном на по-новогоднему изукрашенной Никольской улице (а не на Соколе, как когда-то). Синий цвет, множество зеркал в фойе и буфете, очередная театральная елочка. После спектакля сразу же захотелось купить билеты на «Волшебную флейту», но не совпали даты, придется перенести на февраль-март.

Это последняя опера Моцарта — прекрасная и по музыке, и по смыслу. Отдельным бонусом: исполнение на итальянском с русскими титрами. Молодые исполнители — с отличными голосами, красивые, обаятельные (особый респект Сергею Годину — Титу, но и все остальные очень хороши). Удачная сценография и костюмы: имитация античного пространства, белый цвет, актеры напоминают скульптуры. На этом, к сожалению, постановочные удачи заканчиваются, и это так странно, что какое-то время мне было трудно смириться с происходящим на сцене, слава Богу, музыка победила.

Мизансцены — как в школьном спектакле, актеры двигаются, как деревянные (наклонная плоскость сцены добавляет проблем), их исполненные «драматизма» уходы со сцены выглядят забавно (особенно если учесть, что две мужские партии поют женщины), Вителлия шастает по задворкам сцены, якобы подглядывая-подслушивая — тоже смешно. Но главное — отсутствие какой-либо режиссерской мысли, архаичное представление об опере как театральном жанре. Смысл сводится к борьбе лучшего с хорошим (враги-предатели и сами страдают и раскаиваются так, что любо-дорого), а заговор против императора выглядит мелкой семейной разборкой. Ну ей Богу, лучше было бы статичное концертное исполнение (с сохранением костюмов и сценографии)!

Я про «Милосердие Тита» знала лишь то, что дирижером-постановщиком является Игнат Солженицын (благодаря этому обстоятельству подруга попала на спектакль, а потом повела меня — так ей понравилось). А про театр знала, что он когда-то был авторским, с интересными режиссерскими трактовками. Противоречие между этим фактом и совершенно архаичной формой оперы так меня заинтриговало, что дома полезла в сеть — и тут же выяснила, что с постановкой спектакля был связан целый скандал, в результате которого работавший над ним режиссер (главреж театра) Михаил Кисляров оказался не у дел, а его должность упразднили. В итоге ставил «Тита» Игорь Ушаков в ситуации цейтнота, что действительно очень сильно чувствуется. Неуклюжие мизансцены — это полбеды, обидно, что потеряна широта масштаба.

В общем, у меня осталось двойственное впечатление от просмотра: с одной стороны, прекрасная музыкальная составляющая (а это в опере все же главное), эмоциональный накал… но с другой — а подумать? а почувствовать величие темы? а провести параллели с днем сегодняшним? Допускаю, что как раз это и не входило в планы постановщиков. Но и правда, жаль!