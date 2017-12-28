Из фанеры своими словами

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«КИНДЕРСЮРПРИЗ», Д.Крымов, ШДИ, Лаборатория Крымова, ГИТИС, Москва, 2017г. (7)

Сюрприз от киндеров – третьекурсников ГИТИС (режиссерский факультет, мастерская Крымова и Каменьковича). Актерские и сценографические этюды на тему «Ромео и Джульетта». Актерские в стиле «своими словами», сценографические в стиле «из фанеры». Множество разнообразных придумок.

Есть и шелуха — притянутые аллюзии на Гамлета (Лоренцо-Клавдий тема яда), ироничные аллюзии герцог-режиссер (много знает, а потом начинает самодурствовать — заставляет таскать оленей и выгоняет Ромео в Мантую, то что Ромео убил Тибальта в спектакль не попало).

Но по большей части интересно. Дуэль Меркуцио и Тибальта словесная (рэп-баттл). Очень выразительное начало на фоне Шишкина (попытка нового поколения вписаться в хрестоматийное) и постепенно выстраивающаяся фронтальная персевалевская мизансцена. Очень выразительный финал: в роли склепа — черный пластиковый мешок.

При этом основную сюжетную линию – собственно историю Ромео и Джульетты, удалось провести и сыграть. Пусть и пунктиром, но близко к тексту пьесы и близко к содержанию пьесы. И в этом главная удача и главная метафора. Никита Найденов и Анна Патокина ведут свою тему прямо, чисто и всерьез. Изящный слог Шекспира пробивается через помехи «своими словами», классическое «белый верх, черный низ» выгодно выделяется на фоне прикольных клоунских костюмов.