Играть или жить

Алексей Арбузов «Game Over» в Сатириконе, режиссёр Елена Бутенко-Райкина, 2014

Спектакль – свидетельство живучести советской драматургии, по крайней мере, в лице «сказочника» Арбузова. Мне показалось, что текст пьесы существенно не изменён, не актуализирован, играется как есть. Судя по модели беспроводной телефонной трубки в квартире главного героя, Кая, и по отсутствию у всех персонажей не только смартфонов, но и мобильников (иначе – по мобильной связи пропавшую Нелю легко можно было найти), действие перенесено в 90-е, в ушедшую, но ещё в свежую современность.

Герои спектакля, совсем молодые люди, но каждый из них несёт в себе какую-то психологическую травму: Кай не может пережить распад семьи и уход матери, Терентий с детства травмирован жестокостью и алкоголизмом отца, Неля – ранним абортом, Никита – самый благополучный из этой компании, но и ему, судя по всему, одиноко в жизни, и здесь, в этой тусовке он «отогревается». Раненые жизнью, эти ребята теперь защищаются от жизни тем, что не живут в полный объём своих чувств, а как бы играют, самая яркая иллюстрация этих игр – эротическо-любовные игрища Кая с девушкой похожей на ангела (в белом) и с девушкой не похожей ангела – красиво, но как будто всё понарошку, играючи. Неля и Никита играют друг с другом в отношения, Терентий играет с отцом в жестокую игру – «Не прощу тебя никогда!» И даже совсем взрослый персонаж, геолог Земцова c Тюменских нефтепромыслов играет и заигрывается в увлекательнейшую игру «Романтическая разведка нефти и пуск нефтяных скважин», игру жестокую по отношению к её мужу и ребёнку. Но и она же в финале, обращаясь к Неле, произносит ключевую фразу, которая отрезвляет молодых героев – «Кончай играть! Доиграешься!»

Большая удача создателей спектакля – это модернизация названия пьесы из «Жестких игр» (хотя и оно было хорошо) в «Game Over». Этот мем Game Over как бы финализирует произошедшие события и коллизии, и, по сути, резюмирует месседж спектакля – «Заканчивайте играть. Начинайте жить!»