Евгений Писарев и Эдвард Кинастон

«КИНАСТОН», Е.Писарев, ТЕАТР п/р ТАБАКОВА, 2017г. (6)

Иллюстрация к истории английского театра XVII века – иллюстративный костюмный спектакль. Парики, пестрые костюмы. Краски аляповатые, аляповатая музычка, пара песенок, немного обнаженки, немного извращенки.

В XVIII веке в Англии театр сначала совсем запретили (в пуританские времена), а потом совсем разрешили (во времена реставрации), то есть разрешили больше, чем было дозволено до запрета, разрешили женщинам играть на сцене и тем самым разрушили условность театра шекспировских времен. Искусство потеряло берега, стало буквальным и бесформенным, неинтересным (мы это тоже проходили после снятия советских цензурных ограничений в конце перестройки). Таким образом, эпизод истории театра, рассказанный в пьесе, очень поучительный. Наводит на размышление о природе театра, о законах театральной условности. А спектакль Писарева сам является наглядной иллюстрацией к этим законам. Печальной иллюстрацией — «как не надо делать в театре», если бы не два важных обстоятельство, которые как раз показывает «как надо делать в театре».

Режиссер известный постановками кассовых зарубежных пьес про трансвеститов («Примадонны») и пьес галантного века («Женитьба Фигаро») ставит еще одну кассовую пьесу про трансвестита галантного века. Маститый актер Хомяков играет маститого актера. Красивая женщина Чиповская играет красивую женщину. Пресыщенный большими ролями актер Егоров играет пресыщенного короля. Театр движется по прямой колее — никаких виражей, неожиданных поворотов и это скучно. И только исполнитель заглавной роли Максим Матвеев взрывает предсказуемость. Тоже «актер играет актера», но актера совсем не похожего на себя. Актер героического амплуа играет актера, играющего женские роли – в этом есть условный ход, в этом есть театральный нерв, это интересно зрителю.

Прославленному исполнителю роли Дездемоны отныне нельзя играть женские роли, женские роли играют неопытные актрисы, просто натурщицы. Пала сцена. И тогда актер становится режиссером и показывает актрисе, как надо играть женщин, а сам играет Отелло. Евгений Писарев тоже был актером и стал режиссером. Он учился режиссуре работая ассистентом у Деклана Доннелана. Мне кажется, вчера я видел Доннелана в зале, и это напомнило о рифме в судьбе режиссера спектакля и главного героя спектакля.