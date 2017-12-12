«Бунтари» реж. Александр Молочников, МХТ, 10 декабря 2017

Смешно, конечно, но есть повод сказать:»А ведь не отпускает тебя Молочников!» Я снова посмотрела «Бунтарей». Повод все же другой: приехала подруга из Америки, а с Бутусовым у нее перебор, хотелось разнообразия — по возможности драйвого и не слишком долгого спектакля. Но по правде говоря, доразобраться с Молочниковым мне тоже хотелось: я все еще в шоке от «Светлого пути» — от его вторичности (по форме) и реакционности (по содержанию). И мне было интересно ее мнение о «Бунтарях». Оно совпало с моим: это действительно очень хороший спектакль, эмоциональный, захватывающий, сложный по смыслу… хотя уже в нем было много того неприятного, что потом пышным цветом расцвело в «1917».

Понятно, что и народники, и декабристы, и даже Пушкин выглядят дураками — но в большей степени они — дети. Которые чувствуют, что мир устроен неправильно, и просто не могут изо дня в день распевать в саду свою «бричмуллу», они должны что-то делать. И даже Нечаевым при всем его цинизме движет не только примитивный расчет и желание личной власти, в нем есть сильное иррациональное начало — в отличие от Ленина-Троцкого-Крупской из «1917», которые просто неинтересны. В общем, победа «бричмуллы» над «роком», хоть и видится закономерной, воспринимается с горечью.

С народом тоже не все так просто, как в «1917». Если в «большом» спектакле Молочников прямо говорит: не подходи к «простым людям», тебя изобьют, изнасилуют, убьют и съедят (точнее, скушают) — то в «Бунтарях»… просто изобьют. А это уже оправданный риск (вдруг на этот раз получится?)

Но самое интересное, что в «1917» именно «бричмулла» становится пределом мечтаний для влюбленных героев(«люблю тебя — и больше ничего!»), и не вполне ясно, понимает ли это режиссер. Здесь он тоже не первый: у «бричмуллы» есть двойники разной степени пошлости («кремовые шторы» Булгакова, «надо возделывать свой сад» Вольтера, «варить варенье» Розанова…). Но «бричмулла», пожалуй, их превосходит — потому что будущее Макара и Веры, столь ими желаемое, уже было показано в предыдущем спектакле.