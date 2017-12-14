БлондинкА-РодинА и буква «А»

«Родина». Стадников Андрей. Центр им. Мейерхольда. Реж. Стадников Андрей. 13.12.2017 (Премьера 11.11.2017)

Родина; 2

Столетие Октябрьской революции волнует молодые умы. То «Светлый путь. 19.17» Молочникова во МХТ, то «Родина» Стадникова. Но если Молочников это стёб («могу я все эпохи обстебать…»), то Стадников это оччччень серьезно. Уже был два года назад «СЛОН» на винзаводе «Кристалл», который не про животных, а якобы про Соловецкий лагерь, теперь «песня о Родине», то есть мысли о родине вокруг революции и не только. В топку творческого замысла идет все. И стенограмма обсуждения в 2014 году в Российском футбольном союзе присоединения крымских футбольных клубов, и запись разговора современного провинциального мэра и современного провинциального бандита, и пьеса Фолькера Брауна «Смерть Ленина», и «Овод» Войнич», и «История Пугачева» Пушкина, и переписка Сталина и Бухарина, и стенограммы выступлений разных деятелей Советской власти 1920-1930-х годов. Троцкий, Дзержинский, Томский, два Сталина, Бухарин, Пятаков, Зиновьев, Каменев, Орджоникидзе и другие. А еще 48 блондинок, которые маршируют и иногда поют (через месяц после премьеры мне уже досталось 45 блондинок, не все выдерживают). Это все не для зрителя, это все для режиссера, ему хочется осмыслить, разобраться в истории ВКП(б), которую он как молодой человек и неофит открывает для себя, и понять, «что же будет с Родиною, с нами». То, что «не для зрителей», подтверждает и сценография. Зрители посажены на возвышающуюся пирамиду в середине зала, и видят только четверть происходящего и марширующего, также не видят, что происходит наверху пирамиды, если вдруг сидят внизу. И все это еще, как и полагается у неофита, осваивающего неизвестную ему историю, очень долго, четыре немилосердных для зрителя часа. Идеи просты. Тупики революционного героизма, подавляющая сила власти, борьба за нее. И все это среди блондинок. Почему среди них? Потому что такая родина у режиссера, все в образе и мышлении приписываемым блондинкам. Все это пример безразмерного графоманства неофита, почему-то считающего, что его «открытия», интересны другим. Вспомнилось, как ослик Иа гордился тем, что знает букву «А» («Они разгуливают тут взад и вперёд и говорят: “Ха-ха!” Но что они знают про букву “А”? Ничего. Для них это просто три палочки. Но для Образованных, заметь себе это, маленький Пятачок, для Образованных — я не говорю о Пухах и Пятачках — это знаменитая и могучая буква “А”. Да, это тебе не такая вещь, — добавил он, — про которую каждый знает, чем это пахнет!»), а потом показал три палочки Кролику, а тот тут же признал в них букву «А», но не очень удачную. Нам гордо показали букву «А» в слове Родина.