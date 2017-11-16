В.О.Ж.К. (Вот Она Жизнь Какая)

Олег Зайончковский «Сергеев и городок» в Театре Вахтангова, режиссёр Светлана Землякова, 2017

Эта вахтанговская премьера с точки зрения и темы, и театральной формы, выглядит продолжением гитисо-маяковского спектакля С.Земляковой «В.О.Л.К. (Вот Она Любовь Какая)». И там и тут молодые актёры на материале современной прозы представляют истории из жизни людей российской глубинки, истории комические, драматические, трагикомические, трагические. «В.О.Л.К.» более эпичен и целостен, в основе его роман, «Сергеев и городок» – более калейдоскопичен, текст Зайончковского – это повествование в рассказах, объединяет их фигура Сергеева, alter ego автора, и место действия – маленький городок.

На сцене место действия образно обозначено двумя выразительными деталями – бетонный забор и вереница телеграфных столбов с провисшими проводами, вечное неприютное замкадье, в этих холодных пространствах можно от тоски страдать, от безысходности запить и замёрзнуть, а потом на кухне, если выживешь, под тёплым светом низко висящих светильников, за распитием бутылочки с приятелями или соседями отогреться.

В первом действии Сергеев выступает рассказчиком и комментатором театральных новелл о жизни маленьких людей маленького городка, а во втором сам оказывается таким же маленьким страдающим человечком. Эти простые самые обычные люди просто живут, работают и хотят любви и счастья. Вот она их жизнь какая – трудная и незатейливая, грустная и смешная, абсурдная и трогательная, она – живая. Это – спектакль-апология маленького незаметного человека. А финальный монолог главного героя – это по сути ода, ода-превозношение жизни маленьких людей, он называет её растительной жизнью – просто живём и растём, не зная и не видя, что там происходит в большом мире. Можно было бы воспринять это как хвалу воинствующему мещанству или обывательщине, если бы не время и не место: наш герой произносит эти слова, пытаясь вынести на своих руках обезноженную старушку из горящей больницы, в которой сам лежал с воспалением лёгких. Всё обложено дымом, бетонный забор выдвигается на авансцену, за ним осталась В.О.Ж.К., а перед ним – В.О.С.К (Вот Она Смерть Какая), точнее – уже постсмертное бытие.