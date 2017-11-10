«Шекспир», реж. Евгений Кулагин, Гоголь-Центр, Премьера, 9 ноября 2017

После спектакля с таким обязывающим названием хочется сразу же ответить для себя на вопрос: а был ли Шекспир? Понятно, что на конгениальность первоисточнику рассчитывать трудно, но все же хотя бы местами-временами… Отвечу так: получились хореографические иллюстрации к трагедиям, без особой новизны, но красивые, выразительные, а иногда и довольно интересные. В общем, мне понравилось: и пластика актеров, и сценография (Ксении Перетрухиной), и музыка (в целом) — весь стиль спектакля, который в моем сознании с Шекспиром связан. Пожалуй, единственное, чего не хватало точно, это юмора.

Однообразие звукового ряда несколько раз прерывалась отдельными музыкальными сценками. Лучшие оказались связаны с Одином Байроном (если честно, то он был для меня главным стимулом идти на спектакль). Кому он не в радость, тому общая монотонность может быстро наскучить. Байрон то ли с возрастом, то ли в России (время и место) набрал глубины и трагизма. Пожалуй, за такое просветленно-трагическое выражение лица, за открытую эмоцию на российского актера собак бы спустили, настолько это расходится с официальной линией. Мне он в последнее время нравится все больше и больше.

В одной из сценок (барокко) Байрон танцует, а Сангаджиев и незнакомая мне девушка поют. С этой мелодией в голове я так и ехала потом домой, отпустило лишь ночью. В другой — поет сам Байрон, по-своему, по-американски (вот вам и немного юмора). А еще он читает (на языке Шекспира) монолог, как я понимаю, отца Лоренцо.

ще дожить. Предупреждаю тех, кто хочет вести на спектакль школьников: есть мужская обнаженка, и серьезная, в одном эпизоде. Потом еще и другой актер (я запуталась во второстепенных персонажах) начал раздеваться — и нервные зрительницы толпой ломанулись к дверям, но тревога оказалась ложной.

Есть там и очень крутая сцена с «родами Гертруды» — все в рамках приличий, но я испереживалась за героиню. Теперь думаю, что это самая сильная сцена.

Финал хороший: и по мысли, и по красоте (совершенно неожиданно обрушившейся с «неба»).

А еще очень порадовало, что театр живет, что в нем идут напряженные творческие процессы, что у артистов не опускаются руки.

PS Как раз накануне прошла новость, что у Серебренникова арестованы счета, квартира и машина. И что у него старые больные родители (отцу недавно сделали операцию), о которых некому заботиться, кроме него.