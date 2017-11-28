«Планета Кандинский» Школа-студия МХАТ, 26 ноября 2017

Спектакль «Планета Кандинский» был показан в рамках международной конференции «Кандинский и театр-перформанс. Диалоги с современным искусством». Это экспериментальный театральный проект, в реализации которого, как выяснилось, приняли участие три факультета Школы-студии: студенты-актеры курса Земцова и Золотовицкого, сценографы и продюсеры. На сайте можно ознакомиться со списком создателей и участников, а также с программой конференции.

В анонсах была обещана реконструкция спектакля Кандинского «Картинки с выставки» (в 80-е гг такую реконструкцию сделали в Берлине). Что речь идет все же о другом, стало ясно довольно быстро — после появления актера с вступительным словом. В общем, получилась не реконструкция, а спектакль на тему спектакля — и это, пожалуй, хорошо: студенты не обладают пока еще необходимым потенциалом, позволяющим создавать полноценную реконструкцию, а у Школы-студии нет соответствующей базы и материальных возможностей. К тому же как зритель, честно говоря, я не разделяю желания искусствоведов увидеть восстановленный музейный экспонат, это любопытно, но не более того. К тому же оказалось, что на сцене спектакль смогли прогонять всего 5 дней — и проведенная работа вызывает большое уважение. Согласна, что в постановке были и сбои темпоритма, и досадные огрехи (например, в сцене «треугольника» актеров можно было видеть лишь частично, ноги и часть туловища — при свободном и пустом центре, по крайней мере с моего места), но на то он и эксперимент, без ошибок не обходится.

Спектакль продолжался минут сорок — без слов, только «картинки» сменялись: абстрактные фигуры и девочки-актрисы, сами похожие на абстрактные фигуры, постоянная игра света и цвета. Это было очень красиво и очень интересно. К тому же возникало неуловимое ощущение аутентичности, подлинности — из-за фактуры декорации и реквизита, из-за того, что все это казалось «сделанным на коленке». А также, конечно, из-за музыки. Соглашусь с теми, кто выступал на обсуждении: саунд, созданный Кириллом Широковым на основе музыки Мусоргского — лучшее, что было в спектакле. И насчет главной неудачи тоже соглашусь: вступительный монолог «профессора» в той допотопной, практически карикатурной актерской манере, в которой он было произнесен, абсолютно не соответствует самому зрелищу. Понятно, что ребята искали какой-то эквивалент происходящему, но очевидно промахнулись.

В целом же мне очень понравилось: иллюстрация это к Кандинскому, комментарий ли — как ни назови — подобные эксперименты показывают, насколько широки рамки театральности, как интересно узнавать новые варианты театральных зрелищ и работать над ними. И, конечно, радует, что проект объединил студентов разных факультетов, смог их увлечь — здесь тоже можно говорить об эксперименте.

Нашла только такую картинку (видимо, эскиз) — с фигуркой актрисы на заднем плане.