Осколки войны в осколках театра

«Магический лабиринт». Ауб Макс. Национальный драматический центр (Мадрид, Испания). Реж. Кабальеро Эрнесто. (премьера 07.06.2016) Фестиваль Сезон Станиславского 2017.

Магический лабиринт; 2

Главным поводом посмотреть этот спектакль для меня было сценическое знакомство с прозой Макса Ауба. Во всех обзорах цикл романов «Магический лабиринт» относится к пятерке основных литературных произведений про гражданскую войну в Испании. На русском языке издавали только один («Открытое поле») из шести романов цикла, и он как-то не попался мне до этого в руки. На сцене получился суперкраткий дайджест романного цикла, уложившийся меньше чем в два часа. С драматическим театром в Испании ситуация в настоящее время не самая лучшая. Это не опера, и не танец. Традиция драматического театра истощилась. Вот и этому спектаклю не хватало профессионализма во всех элементах – инсценировке, режиссуре, сценографии, актерской игре. Спектакль оказался калейдоскопом эпизодов судеб многочисленных героев романа, не слишком выразительно представленных. Больше всего это напоминало испанский анархо-синдикализм времен гражданской войны – командиров нет или их не слушают, каждый делает, что хочет, разбившись на группки, но все горят общей благородной идеей, в действиях интерпретируемой как кому вздумается.