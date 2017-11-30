Некоммуникабельность

«Солнечная линия». Вырыпаев Иван. Центр им. Мейерхольда. Реж. Рыжаков Виктор. (Премьера 30.11.2017)

Солнечная линия; 3

Пара драматург — режиссер сложилась еще во времена легендарного «Кислорода» почти пятнадцать лет назад. Виктор Рыжаков главный постановщик текстов Ивана Вырыпаева. Новый текст, новая пьеса 2015 года, и самый слабый текст Ивана Вырыпаева из виденных, прочитанных мною. Пара, она и он (Юлия Пересильд и Андрей Бурковский), они уже почти разошлись, но продолжают браниться то ли для того, чтобы совсем разойтись, то ли для того, чтобы снова быть вместе. Обычная ситуация. Бесконечное, модельное, игровое воспроизведение ситуаций непонимания друг друга, от оскорблений до драки. Ненормативная лексика, диалоги в стиле скетчей, картинки комиксов о том, как люди ссорятся и обвиняют друг друга в непонимании, не слыша друг друга. Они пытаются преодолеть «солнечную линию», которая то ли разделяет их, то ли соединяет. «Сцены супружеской жизни», «Мужья и жены». Но это не Ингмар Бергман, и даже не Вуди Аллен, это почти эстрада. Они останутся вместе, но спектакль и текст не прибавляют ничего к пониманию таинственной химии между мужчиной и женщиной, они вычитают из этого понимания.