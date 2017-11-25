Наш дом — ночлежка

«На дне». Горький Максим. Театр «У моста» (Пермь). Реж. Федотов Сергей. (премьера 04.05.2013)

На дне; 8

Россия ночлежная. Философские споры про правду и ложь, про сострадание и «гордого человека» уходят на второй план. Главное характеры, типы российского дна, то есть обычной российской жизни. Пьеса, как специально написана для театра «У моста». Мало, кто может это сыграть сейчас так, чтобы не возникало чувство, что жители Рублевки неумело разыгрывают перед нами жизнь бомжей. А команда театра «У моста» бомжи бомжами изначально. Им играть не надо, все натурально, все персонажи рядом с ними в реальной жизни. И сами они по виду такие. Кому дно, а кому реализм обычной провинциальной российской жизни. У них и МакДонах поэтому получается так замечательно, и в «Замке» по Кафке они все, как сошедшие с картины Ван Гога «Едоки картофеля». Типажи. Провинциальный блатной Васька Пепел. Барон, который глобус совсем пропил. Актер, уволенный за пьянство из театра «У моста». Сатин, провинциальный философ в эпизодах среди беспробудного пьянства. Настя и Наташа, девушки с мечтами, среди грязи и убогости жизни, книжки читают и в театр ходят, а выбирать все равно придется из сплошь пьющих мужиков вокруг, других нет, из бандитов. Лука, которого много мяли, вот и мягкий. Спектакль, как картина Павла Корина «Русь уходящая». Только вот уходящая ли? Сто лет прошло, а горьковские типажи все еще актуальны, это все еще социалистический реализм. За точностью и яркостью ролей смягчается и философский пафос пьесы. Главное человек. Но какой человек? А вот такой – пьющий, ворующий, отсиживающий, торгующий, за копейки на заводе работающий, живущий в нашем ночлежном ЖКХ. Другого нет.