Лицемеркомедия

«Тартюф». Мольер Жан-Батист. Театр «Мастерская» (СПб). Реж. Козлов Григорий. (премьера 24.12.2016)

Тартюф; 3

Комедия-Буфф, суетливо, с нажимом, с молодой кутерьмой, ни о чем. Нужен повод покомиковать, почему не сделать это вокруг «Тартюфа». Заморачиваться не будем. Сделаем все как театр в театре. Примеряем маски перед гримерными столиками, тут же их и представляем. Все лишь маски. Тартюф сплошные маски, и мы играем в маски. Приправим это оперными ариями, кадрами из европейского кино 1950-1960-х годов от «На последнем дыхании» до «Восемь с половиной». Все карусель, все карнавал. Закончим карнавал «Марсельезой», Французской революцией и смертью Оргона для нотки серьезности. Главное — азарт игры, азарт молодости. Но энергетика молодой команды не дает индульгенцию отсутствию внятной режиссуры.