Историю пишут проигравшие

«МАГИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ», Э.Кабальеро, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР, Испания, 201?г. (1)

Если кому и был смысл посетить этот спектакль, то изучающим испанский язык – посидеть послушать. Смотреть там было нечего. Ни обещанной в названии магии, ни лабиринта. Театра совсем не было – школьный драмкружок, примитивная инсценировка прозы, живые картины с последовательным зачитыванием реплик. Шеститомный роман о гражданской войне в Испании пересказали за два часа (за два очень долгих часа) и ничего нового нам не открыли, шаблонный взгляд слева. Неужели испанцы до сих пор удовлетворяются таким односторонним отношением к тем событиям. Говорят, что историю пишут победители, а тут строго наоборот, победители победили молча и до сих пор права голоса не имеют. Проигравшие говорят, говорят, говорят, машут языком после драки.

Гражданская война это особая история, братоубийственная. У нас даже в самые советские времена давали голос всем сторонам («Дни Турбиных», «Тихий Дон»).