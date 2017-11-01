«Черная коробка» Павла Пряжко, реж. Никита Бетехтин, ЦИМ

Вчера с Еленой Груевой видели «Черную коробку» Павла Пряжко, которую поставил Никита Бетехтин в ЦИМе и приняли участие в дискуссии после спектакля.

Я получил большое впечатление: дело в том, что Бетехтин пытается вернуть пьесу Пряжко в психологический театр, в действенный разбор. Когда феномен Пряжко начинался, то ставили его пьесы разнообразно: кто-то предлагал театр художника и театр предмета, кто-то — соцарт, кто-то элементы примитивистской живописи или же наивного искусства. А затем появилась мощная и очень влиятельная, сильная традиция Дмитрия Волкострелова, который ставит сам текст, настаивает на неинтерпретационном его решении, делает текст главным героем пьесы. И так как ремарка визуализируется или речево воспроизводится, то диалог лишается действия, событийного ряда. Тогда театр решал сущностный для себя вопрос об отмирании функции ремарки на современной сцене и о том, как драматургу защититься от трактовки. Волкостреловская традиция победила на какое-то время, и мы видели прекрасный дуэт двух художников. Но ситуация развивается дальше.

Никита Бетехтин разбирает текст Пряжко методом действенного анализа и добивается существенных результатов, предъявляя спектакль, в котором, с одной стороны, герои разбираются с советским наследием, а, с другой, с механизмом насилия и покорности, который живет в нас и преобразуется во времени. Это спектакль погрузил меня в хоррор, во временную петлю — до сих пор снится советская школа с ее механизмом подавления. Тут и несколько просто прекрасных актерских работ.

ЦИМ обещает дискуссию полностью выложить на своем сайте, так что не буду дальше развивать. Текст обсуждения будет после.