коровы, которые едят мусор: «Война и мир», компания «Гоб Сквод», Великобритания-Германия

Не знаю, что принципиально хуже: когда говно порционно расфасовывают и умело пакуют в привлекательную обертку, или когда кучу говна тупо вываливают тебе на голову — но по непосредственным физическим ощущениям первый вариант однозначно предпочтительнее второго; вот так и «Бельгийские правила» Фабра, уж какая ни мерзость, но все же «сделанная», свидетельствующая о наличии у автора фантазии, а от исполнителей требующая профессионализма, интереснее пединститутской самодеятельности британо-германских «ученых» любителей.

Впрочем, с другой стороны, эта самодеятельность поначалу может показаться обаятельной и подкупить именно непосредственностью. Первые минут сорок мероприятия заняты светской беседой за столом в «салоне Анны Павловны Шерер» с водкой «Парламент» и коньяком «Наполеон». Хозяевами салона выступают четверо артистов, они же авторы и режиссеры (я так понимаю, что авторско-исполнительская труппа больше, но участники проекта легко могут подменять друг друга, на один состав нужно всего четыре человека), а «гостями» — случайные, только обязательно англоговорящие зрители, выдернутые до начала представления из основной массы публики. Нам, конечно, повезло неописуемо — одной из выдернутых оказалась Хейфец, и уж она за столом «зажгла» так, что даже сумасшедший профессор в зале заснул не сразу.

Разговор, как ни странно, пусть и косвенно, но касается романа Льва Толстого, если не отталкивается от него содержательно, то к нему иногда обращается для вида — я уже был готов к тому, что о «первоисточнике» речь вовсе не зайдет, но «Гоб Сквод» все же с «Войной и миром» работают, хотя, понятно, используют отдельные образы и мотивы романа лишь для того, чтоб постановкой вопросов по ассоциации подвести собеседника, а с ними и оставшийся в наблюдателях зал, к нужным им выводам. Ну типа «вы считаете, что человечество сейчас находится в состоянии мира или войны?» — и хотя это явно вопрос из серии «девочка, чего ты больше хочешь, чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?», реальной альтернативы заведомо не предполагающий, «гость» принимает умный вид, чтоб на радость «хозяевам», конечно же, выдать «откровение»: мир в состоянии войны и т.д. Ну это ладно, куда сильнее могут покоробить детали на уровне «Наташа Ростова собирается бежать из Москвы, пакует чемоданы — представьте себе, что вы тоже беженка, что вы возьмете с собой?..»

Стол «втиснут» в первый ряд партера, так что беседующие сидят спиной к залу, и это продуманный ход: камера выхватывает то одну, то другую из четырех пар собеседников, изображение выводится на экран, и следить предлагается за конкретным фрагментом диалога, а не за всеми сразу — очень, конечно, удобно, но и очень примитивно. Помимо экранов «сценография» состоит из квадратного «шатра» в центре, который пригодится чуть позже. За вводной 40-минутной «эвристической беседой» следуют — и тут откровенно любительская «Война и мир» по структуре обнаруживает абсолютную идентичность высокопрофессиональной фабровой поделке «Бельгийские правила» — номера дивертисмента, пластические экзерсисы (травести-дефиле ряженых персонажей эпопеи; или «исторический танец Толстого», когда актриса, нацепив накладную бороду, демонстрирует упражнения с гимнастической ленточкой, обмахивая сбегающих со спектакля зрителей, не оценивших миролюбивых инициатив европейских интеллектуалов) и костюмированные скетчи (встреча Александра и Наполеона — с возможностью для «гостей салона» отдать предпочтение тому или другому; три Пьера Безухова — опять-таки на выбор; реприза «Толстой целует Ленина»).

В ход идут также нарочито «ксенофобские» шутки («Как вы назовете того, у кого есть чувство юмора в Германии? Турист!», «Почему Иисус не родился в России? Не нашлось трех мудрецов и одной девственницы») — как бы «от противного» лишний раз напоминающие, насколько сильны между народами обусловленные стереотипами противоречия. Пытаются шутить и про Путина, поминают его походя пару раз — но как-то невнятно, и не смешно, и не вызывающе, дежурно. Заодно исполнители взывают и к собственному опыту, как в свое время школьниками они тренировались на случай нападения русских, считая, что русские — «плохие», а сами они — «хорошие»; теперь, оказываются, они не знают, что и думать (бедные, совсем запутались…), а также и к памяти «гостей». Последним предлагаются своего рода «тестовые» вопросы, они описывают, какие картинки для них связаны с образами войны (коровы, которые едят мусор…), припоминают случаи из семейной истории (одна из девушек родом из Украины поведала, что с некоторых пор две семьи перестали полностью общаться из-за «разногласий», не уточнив детали, к сожалению) — в общем, несмотря на вставные номера «художественной самодеятельности» мероприятие чем дальше, тем вернее сближается с форматом театрализованного психотренинга, в котором, возможно, небезынтересно и небесполезно поучаствовать, но за которым скучно и, по большому счету, неприятно наблюдать («подсматривать» фактически) со стороны.

При этом «тренинг» такого рода не содержит настоящей «художественной» провокации, поскольку цель его — сугубо прикладная, терапевтическая (ну а в конечном счете — пропагандистская: миру мир, нет войне); при всей видимой случайности выборки «подсадных», спонтанности их реплик, возможности «свободного» принятия решений — все запрограммировано, просчитано заранее — провокация подменяется, как и у Фабра, манипуляцией в чистом виде, только, в отличие от Фабра, манипуляцией неумелой, жалкой и занудливо-натужной. Тут целевой аудитории одновременно и льстят (мол, интеллектуальная собралась…), и заигрывают с ней самыми беззастенчивыми, примитивными способами — но и просвещают с позиции «сверху»; я не про то, что приехали вот «европейцы» учить «русских», точно так что, вероятно, схема действует и в собственно европейской среде, сама конструкция так устроена, что авторы что-то «знают», но ведомую им «истину» (вторичную, убогую, устаревшую, а в сущности — фальшивую) несут в «массы», адаптируя ее в удобопонятные, для лучшего усвоения игровые формы.

Ну и конечно идеология совершенно определенного сорта подавляет здесь любые проблески фантазии. Вплоть до того, что один из авторов-артистов в блоке, где каждый вспоминает про своего деда, заставшего предыдущую мировую войну, провозглашает: его дед выстрелил себе в шею, чтоб вернуться с фронта к семье, чем «научил, как надо вести себя на войне — стрелять в себя». И хотя услышать подобное вместо привычного военно-исторического «спасибо деду за победу» и «можем повторить», в общем, отчасти приятно — но как раз в контексте ситуации, когда одна сторона заявляет «можем повторить», а другая собирается «стрелять в себя» (ну по крайней мере обещает), становится совсем неуютно.

Я уже не вспоминаю про Толстого и его злосчастный многотомник, где уже есть подходы к подобным воззрениям на войну, но еще не вполне оформившиеся в философию «непротивления» — Толстой в любом случае тут используется как «отмазка» и не более того, в чем лично я криминала не усматриваю. Зато вспоминаю спектакль Виктора Рыжакова «Война и мир Толстого» в питерском БДТ — где-то перекликающийся, как ни странно, с доходящей в своем прекраснодушии до слюнявого кретинизма европейской самодеятельностью по антимилитаристскому (в широком смысле — против «войны» на всех фронтах, и общественном, и семейном, пожалуй, прежде всего) посылу, но изощренно выстроенный, великолепно реализованный и содержательно многослойный театральный опус, к сожалению, недооцененный «прогрессивными» кругами, особенно критиками, и что просто не укладывается в голове, так и не доехавший по сей день (не в пример всяческому издалека завезенному говну, при том что Питер намного ближе) до Москвы.

Но есть в «Войне и мире» от «Гоб Сквод», помимо смешных (и даже трогательных) в своей, мягко выражаясь, «наивности» приемчиков типа «Я Наташа», «Я Пьер» и т.п., кое-какие моменты, к которым нельзя отнестись со спокойной брезгливостью. Прежде, чем мероприятие, стартовав застольными беседами в «салоне Анны Павловны Шерер», закончится описанием «аустерлицкого неба» на фоне соответствующей видеоинсталляции, артисты, помимо прочего, успевают напомнить собравшимся о жертвах, павших в роковой борьбе за мир, и тогда в одном — буквально, через запятую — ряду «дефиле» оказываются Эдвард Сноуден, Анна Политковская, Стив Джобс… Остальное можно стерпеть и выдержать, но вот это не просто говно, не просто хуйня, не просто даже мерзость — это уже глупость на грани подлости.