Вечносоветское

«Мандат». Эрдман Николай. Театр «У моста» (Пермь). Реж. Федотов Сергей.(07.10.1988, премьера возобновления 05.09.2013)

Мандат; 9

Спектакль исторический в двух смыслах. Это первый спектакль, с которого почти тридцать лет назад начался театр «У моста». Четыре года назад Сергей Федотов его удачно возобновил. И я его смотрел в дни столетнего юбилея октябрьской революции.

«Ах, и не говорите. Такая великая страна — и вдруг революция. Прямо неловко перед другими державами. Знаете, Надежда Петровна, мой муж всегда говорит: «Если бы революцию сделали через сто лет, я бы ее принял».

Сто лет прошло, и хотя прошло уже двадцать пять лет с тех пор как исчезла страна, порожденная революцией, советская реальность продолжает оставаться для нас актуальной.

«Мой супруг мне сегодня утром сказал: «Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть!» — «Нет, говорю, кажется, еще держится». — «Ну что же, говорит, Тамарочка, опусти занавесочку, посмотрим, завтра как».

И феерический текст Эрдмана остается актуальным, понятным, и по-новому опять востребованным. Трагифарс, буффонада метания личности в революционных обстоятельствах, ее уничтожение или мимикрия в социальных преобразованиях, да еще и уложенные в острый, хлесткий язык. Текст так и разлетается на цитаты.

« — Молодой человек, вы в Бога верите? — Дома верю, на службе нет»

Только в настоящее время актуальней сказать наоборот.

«-А за что же они, окаянные, вас обыскивать будут? — Какая вы наивная, Надежда Петровна. Как — за что? Разве теперь что-нибудь за что-нибудь бывает?»

« — У нас, знаете, кулебяка с визигой на сегодня приготовлена и потом всевозможные конфеты ландрин. Вообще, мы для рабочего класса ничего не пожалеем. — Ну, это для тела, а для души? — Как для души? — Выпивка, например, у вас будет?»

«Мужские усы, Анастасия Николаевна, нуждаются в женской ласке».

«Мамаша, если нас даже арестовать не хотят, то чем же нам жить, мамаша?»

Федотов ставит спектакль в острогротескной форме, иногда почти карикатурно, но по театральному сочно. Текст и ситуации сюжета вызывают смех, Эрдман это весело. Только концовка жестче, за всеми персонажами все-таки приходят, но не арестовывают, их расстреливают. Личность не выживает в этих социальных преобразованиях. К постановке «Самоубийцы» Женовачем я бы теперь добавил «Мандат» в постановке Федотова, как удачную пару постановок двух пьес Эрдмана.