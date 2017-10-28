В пучине волн уральских

«Русалка». Дворжак Антонин композитор. Екатеринбургский театр оперы и балета (Екатеринбург). Реж. Пилар Томаш, дирижер-постановщик Оливер фон Дохнаньи, дирижер Мэйнен Иво. (премьера 19.05.2017).

Русалка; 7

С появлением в Екатеринбурге Оливера фон Дохнаньи оперная жизнь там стала разнообразиться и приобретать живость. Сначала была минималистская «Сатьяграха» на санскрите, потом «Пассажирка» Вайнберга. Теперь фон Дохнаньи обратился к своим словацким и чешским корням и поставил «Русалку» Дворжака. Легких задач он перед коллективом не ставит, поэтому «Русалку» поставили как в оригинале на чешском языке. Пригласили команду молодых постановщиков из Чехии. Толковая режиссура, стильная уместная сценография и костюмы, отдельно стоит отметить художника по свету. Картинка радует. Чешские корни постановщиков позволили хорошо сочетать в костюмах сказочность и легкий намек на этнографичность. Собственно, как и в музыке Дворжака. В спектакле к месту много хореографических сцен, точнее хореографического миманса от Самодурова. Хороший оркестр, хотя мне досталось дирижирование не фон Дохнаньи. Оркестр, кроме картинки, был одним из лучших в спектакле. Нашлись солисты. Трудно сказать, какой состав мне достался, второй или третий. Лучшими были Михаил Коробейников (Водяной) и Ольга Тенякова (Русалка). Многие вторые партии звучали также неплохо. Возможно, если бы весь состав солистов был ровнее, то спектакль получился совсем замечательным. Спектакль получился о трудностях любви. Русалка не холодное существо, она любит, но разве можно понять, что нужно этим непостоянным мужчинам. Они и сами понять не могут, за это и расплачиваются. От метафизики всяческой ушли, сделали спектакль для «семейного просмотра», но и в совсем «детскую сказочку» за счет стильности удалось не уйти. В Екатеринбургскую оперу стало интересно ходить.