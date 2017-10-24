Увяли розы, умчались грёзы

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА», Г.Козлов, ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ», СПб, 2010г. (2)

Видел эту постановку в 2010 году в ее первозданном, учебном, «девичьем» состоянии (девичья фамилия «Грёзы любви» набрана в программке мелким шрифтом). Она была светла по тону, чиста (банный пар, белые простыни, березовые веники). И очень печальна по содержанию. Грустна жизнь – тогда так казалось. А сейчас кажется по-другому – груба жизнь. Ничего не осталось от былых грез, все превратилось в лихие танцы, отработанные трюки, уверенную игру с публикой. Исполнитель роли Бальзаминова Максим Студеновский возмужал, совсем не Мишенька, а настоящий ухарь-купец, удалой молодец. Зигфрид среди Валькирий.