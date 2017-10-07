«Ты че такой похнюпый?» реж. Владимир Дель, театр Предел, фестиваль SOLO

Спектакль показывали в маленьком кирпичном зале Боярских палат (ТЦ на Страстном), и это подчас усиливало «замогильность» темы (герой — молодой могильщик). Но меня не оставляла мысль о том, что рассчитан он все же на более просторную сцену и светлый, с деревянными скамьями, зал скопинского театра. Где больше размаха для актера и ярче проявляется контраст: сильного и прекрасного молодого парня, каким он был задуман Создателем, каким он выглядит в танце — и вечно пьяного, почти разложившегося, сохраняющего в сознании лишь фрагменты настоящего себя. И тем не менее этот контраст жизни и смерти (смерти буквальной и смерти при жизни) сохранился и при таком показе, он работает.

Другой контраст — трагического и смешного — вызывает смех до слез в те моменты, когда рассказывается о самой, казалось бы, страшной и отвратительной стороне жизни.

Рассказ Прилепина «Колеса» довольно незамысловат, для усиления лирического начала режиссер использовал стихи (тоже Прилепина). Владимир Дель вообще лихо делает инсценировки прозы, тем более в случае, когда текст — от первого лица. За спектакль, когда речь идет о моно, отвечают три человека — автор текста, режиссер и актер. И эти трое очень хорошо знают то, о чем говорят: и героев таких перевидали, и среду прочувствовали. Михаил Сиворин, ставший прекрасным актером — воспитанник театра Предел, Владимир и Ирина Дели знают его с детства. Воспитанник — и в актерском, и в человеческом смысле. В спектакле звучит его личное понимание проблемы, его горечь и боль о тех, кто не смог выбраться из-под колес жизни. Хотя «алкогольная тема» заставляет вспомнить бессмертную поэму Ерофеева, этот герой сильно отличается от Венички (другой тип, другая эпоха), он не измученный интеллигент, а простой парень, в душе которого, тем не менее, много всякого разного — живой, тонко чувствующий жизнь человек.

После спектакля стала мечтать, чтобы Дель поставил Платонова (а Сиворин бы сыграл), это прямо-таки их автор. Постановка аскетична по части реквизита: самые простые вещи (деревянная доска, пустые бутылки, клеенка, горсть земли) — вещи бытовые, но на сцене приобретающие метафоричность, знаковость, театральность. Спектакль пронизан любовью к жизни и к людям, болью за них, он по-хорошему сентиментален. И снова думаю о том, какую важную и прекрасную миссию выполняет театр Предел в своем городе, на своей земле — вообще в нашей жизни.