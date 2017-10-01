Театральный идиотизм

«Идиот». Достоевский Федор. Театр им. Моссовета. Реж. Юрий Еремин. (премьера 30.09.2017)

Идиот; 2

Смелая постановка. Ставить «Идиота», когда нет актеров ни на роль Князя Мышкина, ни на Рогожина, ни Настасью Филипповну, а у режиссера нет никакой, даже самой малюсенькой, содержательной идеи для спектакля – очень смелое намерение. Рогожин вяловатый мужик в шубе, Мышкин – нервный, заикающийся мальчик, Настасья Филипповна (Екатерина Гусева) – возрастная хабалка. Много крику. Скучная и мрачная сценография с занавесочками на авансцене и театральным дымом на заднике сцены. В довершении всего спектакль зачем-то сопроводили музыкой Эдуарда Артемьева из «Обломова» и «Сибириады», которая совершенно не монтируется с действием. Театр им. Моссовета все больше становится похож на МХАТ им. Горького.