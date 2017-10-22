Театр исчезновения

«Наследие. Комнаты без людей». Хагедорн Катя. Компания «Римини Протокол» (Германия) / Театр «Види-Лозанн» (Лозанна, Швейцария). Реж. Штефан Кэги, Доминик Хубер. (премьера 14.09.2016). Фестиваль Территория 2017.

Наследие. Комнаты без людей; 10

Темное овальное пространство, в котором восемь закрытых дверей. Над каждой дверью таймер, показывающий сколько времени идет действие внутри. Действие заканчивается, ты можешь войти со следующей партией зрителей внутрь. Партия зрителей – 5-7 человек в комнате. Это не театр в привычном смысле слова, хотя сейчас от привычного понимания театра уже ничего не осталось. Это сценическая инсталляция. Живых актеров нет. Внутри каждой комнаты создан интерьер из вещей и есть запись голоса или видео людей, которые готовятся к своей смерти. Кто-из них на момент показа инсталляции уже умер, кто-то еще жив. Редкая тема, часто табуируемая, но касающаяся всех. Как мы готовимся к смерти? Как мы пытаемся выстроить процедуру похорон? Что мы пытаемся оставить? Как мы привыкаем к тому, что нас не будет? Восемь историй, большая часть на французском языке (Швейцария), но есть и немецкий, и даже турецкий. Четыре мужчины, четыре женщины, разного возраста и социального положения. Дипломат, ученый, банковский служащий, секретарша, турецкий мигрант. Кто-то уже в преклонном возрасте и готовится умирать по старости, кто-то сравнительно молод, но неизлечимо болен. Сорокалетний бейсджампер делает восхождение для очередного прыжка и рассуждает о готовности к смерти, он насчитал в своем окружении уже сорок умерших. Люди обращаются к нам, слушающим их, к своим детям или близким, ты можешь потрогать их вещи, рассмотреть фотографии. Мы часто задаемся вопросом как жить? Но вопрос – как перестать жить, для нас не менее важен. Аккуратно найденные интонации и частные истории. Умело построенная технология общения со зрителем порождает приватность и доверительность разговора, приближает тебя к каждой истории. Спектакль про исчезновение, не про то, что есть, а про то, что не будет. Уникальный спектакль.