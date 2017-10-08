«Старший сын» реж. Денис Бокурадзе, театр на Таганке, Премьера 7 октября 2017

Странный для меня поступок: почитав отзывы, в которых говорилось, что первое действие ничего интересного из себя не представляет, но второе искупает все, я и решила ехать на второе. Потому что «надо набраться терпения» — это сейчас не по мне. Слава богу, текст пьесы знаю чуть ли наизусть, смотреть могу с любого места. А пропустить нельзя: Денис Бокурадзе произвел на московскую публику сногсшибательное впечатление фестивальным спектаклем «Корабль дураков», на его спектакли зрители специально ездят в Новокуйбышевск. Да и за судьбу Таганки тревожно, хочется надеяться на новое дыхание, новый шанс. (Честно говоря, единственный спектакль последних лет Таганки, который произвел на меня хорошее впечатление — «Венецианские близнецы». Сейчас их, говорят, восстанавливают и будут играть — ну и отлично!)

Что пропустила 1-е действие, не пожалела ни разу: спектакль, кажется, хороший, но поставлен он в очень неприятном для меня стиле «милая моя-солнышко лесное» («авторская песня», облик героя, шерстяные походные свитера, сладкая «душевность»). Получается ретро-спектакль, обыгрывающий детали времени, когда была написана пьеса. Любителей такого стиля хватает и сейчас — он для них. Но если даже исключить вкусовщину, стиль этот — как прошлогодний снег, чтобы такой спектакль состоялся по полной, не обойтись одной иронией, нужна жесткость — а вот ее-то и нет. Хотя кажется, что вот чуть-чуть — изменится фокус, проступит смысл.

Смысл, строго говоря, есть. Он вырастает из сценографии: неустойчивость быта, чемоданы, по-казенному заправленные маленькие кровати — пионерлагерь, да и только. В этом пионерлагере появляется Старший — вожатый, который поет под гитару песни и берет на себя ответственность за «детей». Несмотря на мою нелюбовь к «авторской песне», признаю актерскую удачу Василия Уриевского, сыгравшего «вожатого» узнаваемо, но интересно. К тому же под перебор его гитарных струн разыгрывается самая смешная сцена — приход жениха. Но… как вспомню соответствующие эпизоды из фильма Мельникова, восхищение режиссерскими «находками» резко падает.