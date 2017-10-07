”ТЫ ЧЁ ТАКОЙ ПОХНЮПЫЙ ?», В.Дель, «ПРЕДЕЛ», Скопин, 2016г. (7)

В этом году у меня три билета на фестиваль «Solo» – первое соло мужское из города Скопин Рязанской области, а потом два женских, из Екатеринбурга и из Кракова.

Спектакль по рассказу Захара Прилепина «Колёса». Очень хороший рассказ, метафорический, печальный, про хорошего человека, который попал под колёса, сначала в переносном смысле, а потом и в самом прямом – под колёса поезда. Как это случилось, с чего началось? Он и сам задает себе этот вопрос. Рационального, прозаического ответа нет, но есть ответ интуитивный, поэтический. Режиссер эту поэзию в прозе разворачивает, добавляя к тексту Пилепина стихи.

А текст и сам по себе очень похож на стихи.

Общались попусту, смотрели в телевизор. Засыпьте меня прямо сейчас, я знаю, что такое счастье. Настроение вновь расцвело, и сердце побежало. Она была совсем некрасива,

но это ей не мешало быть прекрасным человеком,

который нас принял и никуда не гнал.

Очень хороший актер – Михаил Сиворин. Правильное сочетание силы и слабости, твердости и мягкости — актерского драйва с искрой в глазах и «похнюпости», нескладности, обреченности. Такого актера хочется побольше, не только эти 50 минут, а добавить бы еще один рассказ на сходную тему и сделать полноценный спектакль в два действия.