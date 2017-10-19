«Наследство. Комнаты без людей», Римини протокол

На фестивале «Территория» — интереснейший проект лидеров театральной документалистики компании «Римини протокол» «Наследство. Комнаты без людей». Перед началом на видео — процесс демонтажа старой квартиры, разрушение бытовой среды, которая кому-то принадлежала. Далее восемь маленьких комнат, которые можно посещать в хаотической последовательности. В каждой из комнат — история человека, который находится в ожидании близкой смерти в момент записи. Неизлечимые болезни, эвтаназия, старость. Швейцарцы, французы, немцы, турки. В комнате — их быт, реальные предметы, которые те оставили проекту на память о себе. Их можно трогать, с ними взаимодействовать. Более всех поразившаяся меня комната Nadine Gros — история старушки, которая хотела быть актрисой, но стала секретаршей в офисе BMW. Театр дает ей возможность стать актрисой после смерти. Перед нашими глазами раскрывается занавес, на микросцене стульчик с теплым свитером старушки, который, кажется, еще сохранил ее тепло. Старушка подпевает незамысловатой песенке. Театр — игрушка для исполнения желаний. В театре реконструируется человек и его история, тут дают шанс на бессмертие и реабилитацию. Или бывший немецкий солдат, который перед смертью завещает нам никогда не верить в идеологию, не верить никому, кто говорит: «Ты — ничто, твой народ — всё».

Я думал о том, что, видимо, не запланировано создателями спектакля. Это восемь историй о спокойном достойном благородном умирании. Об умирании в состоянии покоя, безбедности, примирении. Никакой злобы на жизнь, никакого остервенения, несогласия с решением судьбы. Люди, примирившиеся с осознанием своей конечности. В каком-то смысле радующиеся, что уходят и хоть что-то оставляют людям. Они преодолели страх смерти и завещают нам не бояться.

Вокруг себя, в своей ближайшей среде, среди своих родственников я не знаю, не видел ни одного такого человека. И, скорее всего, и меня не ожидает такое состояние, и мне такая смерть не достанется.

Страх смерти в России — это не метафизический страх небытия. Не страх того, что за пределами жизни. Страх смерти — это страх ужасов умирания в нищете, без квалифицированной врачебной помощи, в болях и без какого бы то ни было чувства покоя. Страх смерти — не философская категория, а конкретная бытовая неразрешимая проблема.