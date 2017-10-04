Комедия не своих положений

«Иванов». Чехов Антон. Хорватский национальный театр в Загребе (HNK Zagreb, Загреб, Хорватия). Реж. Някрошюс Эймонтас. (премьера 05.05.2017). XXVII Международный театральный фестиваль Балтийский дом 2017

Иванов; 8

Формат «большого» Някрошюса. Самый «говорливый» Някрошюс. Много текста, говорят, говорят. Даже на Някрошюса не похоже. Как всегда, много «говорящих» образов, сцен для каждого персонажа. Мало сложных метафор, все буквально сказано. Самый «прозрачный» Някрошюс. Много деталей. Комедия положений каждого, все мучаются тем положением, в котором находятся. Все кроме Боркина. Выхода нет. Много отсылок к Чехову в целом. Прохожий весь спектакль мучается вопросом, может ли он здесь пройти. Пройти не получается. Уже почти традиционно не хватает актера на роль Иванова. Иванов во всех смыслах не в своей роли. Усталость есть, сомнения есть, притягательности нет. Звенящая, молодая, скачущая Саша. Сара – сломанная кукла. Лебедев и Граф – два клоуна-выпивохи. Марфа Бабакина – женщина фактурных и солидных форм в юбке-пачке, балерина с криком чайки. Гости – Нина Заречная и Ирина Прозорова, массовка бестолкового миманса. В какой-то момент проплывет вишневое дерево с сидящей на нем чайкой. Шабельский – врач-правдорубец, бегающий с портретом Чехова, смотрящийся в него как в зеркало, разбивающий его в эмоциях или тыкающий его всем в лицо как икону. Мозаика распадающихся осколков, как и жизнь Иванова. Все пытаются доиграть роль, в которую попали. Прохожий ищет выход, не находит, и тащит свой груз разобранного креста.