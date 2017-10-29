«Кандид», реж. Е. Бондарь, Мастерская Брусникина, ТЦ на Страстном

Это музыкальный спектакль, поставленный по хулиганской повести Вольтера в стиле компьютерной игры (к чему сюжет «Кандида» действительно располагает). Инсценировка удачная, в стихах (и стихи лихие, с яркими рифмами), музыка живая, в основном, в стиле барокко, хотя и вполне современная, художественное оформление — роскошные видеопроекции (Галя Солодовникова и Британская школа дизайна). Ну и конечно, бойкие молодые актеры-брусникинцы — поют, пляшут, глаза блестящие, кураж и драйв. Стильный спектакль, с отличными костюмами, помогающими обыгрывать смешные сценки — очень прикольные.

Я впервые видела брусникинцев в постановке без участия Диденко, и сильно удивилась, когда поняла, что некоторые зрители на полном серьезе сравнивают «Кандида» с «Чапаевым» и недоумевают, почему на второй спектакль билеты сразу разлетаются, а тут — пожалуйста, приходите! Вообще-то и на «Конармию» тоже билеты купить легко (хоть и Диденко), просто интересен сам факт сравнения, когда спектакли сваливают в одну кучу лишь по той причине, что актеры те же. «Кандид», несмотря на философскую составляющую, и не претендует, как я поняла, на «взрослость» и новые смыслы. Это драйвовый молодежный спектакль, очень веселый, красивый — для хорошего настроения, а не для размышлений и катарсиса (помню, как меня накрыло в конце «Второго виденья»).

«Кандид» напомнил мне давнюю молодежную постановку «Мнимой садовницы» Моцарта, которую видела когда-то в здании на Большой Никитской (Геликон-опера). Так что не удивилась, когда узнала, что режиссер в ГИТИСе училась у Дмитрия Бертмана.