«Игроки» реж. Олег Анищенко, Театр на Юго-Западе, 2 октября 2017

Новая премьера театра поставлена в лучших традициях Юго-Запада: в ней есть драйв, жесткий ритм, единая концепция… и «гоголевщина»- особое сочетание витальности, бытового юмора и фантастики, (которого мне не хватило, например, в одноименном спектакле ШДИ, блестяще раскрывшем «игровую» природу пьесы).

Плутовство у Гоголя — любимая тема, которую он поворачивает и показывает публике с разных сторон: это проявление артистизма души, высокого стремления к творчеству, но при этом творец (игрок) ходит по краю, так как корыстный обман губит душу.

Спектаклям Валерия Беляковича в общем было свойственно добродушное отношение к «игрокам» (я имею в виду только «Ревизора» и «Женитьбу», которые видела). И этим, пожалуй, постановка Олега Анищенко отличается от вышеупомянутых: она смешная, увлекательная, но в ней нет веселого легкомыслия, позволяющего героям Беляковича переживать даже самые мрачные моменты. И саунд-трек тяжелый — тревожные песни Инны Желанной, с «народным» колоритом, но в современной обработке. Эти песни, наравне с инфернальной «подтанцовкой» позволяют спектаклю выйти на внебытовой уровень, а заодно вызывают ассоциации с целым пластом гоголевских произведений и даже с его эпохой.

Как ни странно (на самом деле — нет!) эту магическую нить держат в руках женщины. При том, что герои — мужчины. В мире спектакля мужчины — игроки и творцы, женщины — русалки-утопленницы (Нави), охотницы за душами, затягивающие всех, кто вступил на скользкий путь, в свой омут, или — в небытие (в спектакле оказывается, что весь инфернальный мир — это часть жизни, а смерть -тьма и пустота, в которой никакие русалки тебя уже не встретят). Решение финала — принципиальное, режиссер не оставляет герою никакой надежды на продолжение игры и жизни (хотя ведь остается же у него его заветная колода, его Аделаида Ивановна).

Главный герой — Ихарев (Владимир Курцеба), почти Чичиков, молодой человек, чья обыкновенность подчеркнута костюмом и манерой игры. Ему (как и всем плутам) уже свойственно презрение к людям, занимающимся тяжелым и полезным трудом, он хочет чувствовать себя необыкновенным — и это происходит в моменты игры, без которой он уже не может жить, как наркоман без дозы. Деньги для него всего лишь средство, но без них нельзя (как и во всех случаях «зависимости»). Герой-одиночка становится легкой жертвой «организованной преступности» в лице компании Утешительного, члены которой, хоть и в разной степени, сами уже превратились в существ из иного мира.

Лучшие актерские работы спектакля — у самого Олега Анищенко (Утешительный) и Максима Лакомкина (чиновник Замухрышкин), но у публики наибольшим успехом пользуется Антон Белов (Швохнев), который находит себе вурдалаков и в обычных ролях, где и не ждешь, а тут ему — и карты в руки. В спектакле много чисто игровых решений и приколов, иногда очень смешных. Удачен эпизод в бане, хотя и показался мне несколько сумбурным (но я сидела сбоку, не всю сцену видела). Вообще, надо бы посмотреть спектакль из центра, так как сценография и мизансцены достаточно замысловаты, пространство используется по полной.

Песня младшего Глова — отлично! Из Михаила Грищенко вообще вышел хороший Глов (снова прихожу к мысли, что играть романтических героев — не его чашка чая). Электрошокер в руках чиновника просто вызвал смеховую истерику. Понятно, что спектакль очень атмосферный, сочетание мистики и бытового текста производит интересный эффект.

В общем, поздравляю театр с удачной премьерой! Спектакль идет два часа без антракта, и это правильно. По выходным начало в 18 час. (я снова чуть не опоздала, забыв про это).