«Ахматова. Поэма без героя». Гоголь-центр. Реж. Демидова Алла, Серебренников Кирилл. (Премьера 02.12.2016)

Ахматова. Поэма без героя; 10

Третий из четырех уже созданных спектаклей проекта «Звезда» про поэтов. Пастернак, Мандельштам, Кузьмин, Ахматова. Второй для меня за неделю моноспектакль Аллы Демидовой. Она уникальна. Готов это повторять и повторять. Масштаб ее личности заполняет зал и дает возможность редкостного интеллектуального и эмоционального диалога. Она не просто читает Ахматову, она играет, она в образе. И в этом случае, в отличии от «Старика и море», есть еще совпадение на глубинном уровне с поэзией Ахматовой. Режиссура немного добавила антуража вокруг нее, но можно было и не делать этого. Рядом с ней все блекнет. Рекомендую обязательно смотреть