«Трилогия моей семьи». Золя Эмиль. («Ругон-Маккары»: «Западня», «Доктор Паскаль», «Нана», «Деньги», «Жерминаль», «Человек-зверь»). Театр Талия (Гамбург, Германия). Реж. Персеваль Люк. «Трилогия моей семьи. Любовь» (премьера 09.09.2015), «Трилогия моей семьи. Деньги» (премьера 07.09.2016), «Трилогия моей семьи. Голод» (премьера 07.09.2017). XXVII Международный театральный фестиваль Балтийский дом 2017

Трилогия моей семьи; 10!!!

Театральный шедевр! Люк Персеваль взялся за грандиозный замысел – поставить на сцене романы Эмиля Золя, романы его цикла про жизнь семейства Ругон-Маккар. Меня всегда влекут попытки поставить на сцене эпопеи. Это очень редкий театральный жанр, который пытается пересечь большую эпическую литературную форму, возможности кино или телесериалов и ограниченное время и пространство сцены. Персеваль поставил три спектакля, задействовав текст шести романов из двадцати книг цикла про Ругон-Маккаров. Он шел к этому постепенно, каждый год выпускал по одному спектаклю, в сентябре этого года вышел последний, и в России, чуть ли не впервые, их сыграли все три подряд, в один день. И стало ясно, это один большой спектакль (каждый из трех спектаклей длится два часа), это огромная фреска жизни. Как и литературная эпопея получилось обо всем — о любви, страстях, преступлениях, славе, жажде наживы, рождении, угасании, бедности, богатстве, забвении, голоде, страдании, ненависти, труде. Как и в самой жизни все переплетено. Натурализм Золя выплескивается на сцену. Вот уж не дистиллированная и не умозрительная проза. «Трилогия моей семьи. Любовь» объединила «Западню» и «Доктора Паскаля», «Трилогия моей семьи. Деньги» — «Нана», «Деньги» и завершение «Доктора Паскаля», «Трилогия моей семьи. Голод» — «Жерминаль» и «Человек-зверь». Ограниченное количество актеров, двенадцать-пятнадцать, которые играют разные роли. Барбара Нюссе, которая перевоплощается во всех старух и стариков – вечность и смерть рода. Роскошная Патрисия Жолковска – Северина в «Человек-зверь». Мэрлин Монро труппы Театра Талия, которая уже играла раньше Грушеньку как Мэрлин Монро в «Братьях Карамазовых» Персеваля. Габриэла Мария Шмайда – обреченная Жервеза в «Западне», неистовый Себастиан Рудольф, который и Саккар в «Деньгах», и Этьен в «Жерминаль». Расчетливая и порочная Нана – Майя Шене. Мари Юнг – любящая Клотильда в «Докторе Паскале». Можно перечислять еще, настолько все хороши в этом театральном марафоне, настолько их эмоциональная энергия создает перед тобой картину жизни с надеждами и пороками, со страстями, испытаниями и расплатами. Все три спектакля идут под живое музыкальное сопровождение, которое оттеняет паузы или слова. Первый спектакль – гитара, второй спектакль – перкуссия на металлических листах и еще чем-то, третий спектакль – саксофон. Вся театральная история получилась настолько объемной и многоплановой, как и романы Золя, что она лишена заданности выводов. Фреска ожесточенной человеческой жизни, трудной, радостной, преступной, страстной, смиренной, приходящей и уходящей.