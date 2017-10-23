Её мужчина и его женщина

Альберт Гурней «Любовные письма» Театр Мастерская, режиссёр Екатерина Гороховская, 2016

Судьба назначила их друг другу, но не соединила. Девушка опоздала, собственно, с этой ключевой сцены опоздания спектакль и начинается. А потом будет опаздывать и он. Они опоздали. И вся дальнейшая их жизнь — это их попытки найти её и его в других.

Молодость исполнителей добавляет ноту пронзительности в их историю, ведь они и их герои на сцене в том возрасте «когда счастье было так возможно, так близко». Самая грустная фраза из их переписки, это когда она, отвечая на вопрос, называет имя его новой собаки, а ведь то могла быть и её собака, но не стала и не будет.

Ёмкий, выразительный образ любви, которая была — письма, письма, письма… всё пространство сцены ими засыпано, образ любви бывшей, но не состоявшейся — все письма скомканы, и образ всё уносящего времени — ветер, колышащий эти ворохи любовных писем и уносящий их в никуда.