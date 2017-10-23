Энди+Мелисса=любовь

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА», Е.Гороховская, ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ», СПб, 2016г. (10)

Чистый тон, юность, свежесть, открытость, чувственность. Безусловный успех спектакля определило одно простое обстоятельство — роли в бенефисной пьесе для двух маститых актеров (герои зачитывают свои старые письма, вспоминают свою жизнь, длинную историю отношений) сыграли актеры молодые, Михаил Касапов и Арина Лыкова. Это не только оживило историю любви, позволило разыграть ее не в воспоминаниях, а в реальном времени. Зрители сопереживают тому, что случается прямо сейчас, на их глазах.

Это добавило в пьесу и еще один важный содержательный момент. Где-то в самой глубине души взрослых людей продолжают жить совсем юные мальчик и девочка. Очень правильный мальчик (и тогда становится понятен и простодушный идеализм политика и его детские слезы в финале), а девочка, наоборот, неправильная. Актеры играют меняющийся возраст персонажей (играют простыми средствами и очень точно), но главное, что они играют постоянство двух характеров, сложившихся уже в детстве.

В условном пространстве спектакля две юные души, созданные друг для друга, движутся навстречу друг другу, сталкиваются, отталкиваются, расходятся и благодаря этому счастливому (счастливому для зрителей и несчастливому для персонажей) обстоятельству фиксируют свои чувства на бумаге. Белые листы бумаги ковром заполняют сцену, три прозрачных листа висят в темном пустом пространстве. Герои отражаются в них как в зеркалах, герои оказываются по разные стороны стекла, перепиской разделенные и перепиской связанные.

Это свидание назначено где-то на небесах, где-то в беспредельности, высоко, над белыми облаками слов. Он приходит на свидание вовремя и ждет, она как всегда опаздывает. Пьеса состоит только из писем, а для спектакля письма это только фундамент, он начинается с большой паузы и дальше выстроен над словами, между словами — в паузах, порывистых движениях, прикосновениях, взглядах.