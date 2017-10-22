Деконструкция голубого неба

«Война и мир». Толстой Лев. Театральная компания «Гоб Сквод» (Германия, Великобритания), Театр Каммершпиле (Мюнхен, Германия). Реж. Сквод Гоб. (премьера 23.03.2016). Фестиваль Территория 2017.

Война и мир; 1

«Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож,- Ему с три короба наврешь, И делай с ним, что хошь!» Лиса Алиса и Кот Базилио ©.

К Льву Толстому этот спектакль имеет такое же отношение, как к любому другому писателю, или человеку. «Война и мир» только отправная точка для поговорить. Диалог четырех актеров с собой, со зрителями, которые очень активно используются в этом перформансе. Тотальная деконструкция, не текста, а отголоска тем из «Войны и мира». Война, семья, общество, голубое небо. Идея приблизить и сделать актуальным текст для тех, кто здесь и сейчас, оборачивается набором бессвязных банальностей и картинками из комиксов. Все заканчивается глубокомысленным, но сверхбанальным замиранием, глядя на голубое небо. Спектакль – показательный тест на то, что не всякая самодеятельность становится профессиональным театром.