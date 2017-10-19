горизонтальный дождь: «Бельгийские правила/Бельгия правит», компания «Troubleyn», реж. Ян Фабр

Хоть я заранее был очень агрессивно настроен по отношению к Фабру — и в силу обстоятельств, о которых стоит порассуждать отдельно, и исходя из уже имеющегося опыта (видел раньше три его постановки), те обещанные четыре часа без перерыва, что кого-то заранее отпугивали, да никого не отпугнули (реально чуть меньше даже с задержками в начале и овациями в конце), мне физически дались на удивление легко: ни разу я не успел достать мобильник и узнать время, как уже все и закончилось. Но это тоже показатель — и в моем понимании неоднозначный.

До сих пор все спектакли компании «Troubleyn» и вообще все постановки Фабра, которые привозили в Москву начиная с 2009 года — «Оргия толерантности», «Аnother sleepy dusty delta day» и «Подожди, подожди, подожди… (моему отцу)» — у меня вызывали отторжение с примесью недоумения: уродство и убожество, напичканной левацкой мерзостью, неужели это еще продается?! И каждый раз с еще большим изумлением приходилось наблюдать — продается, на ура, лучше и лучше, дороже и дороже. «Бельгийские правила» тоже начинаются с пролога, где жирный, пузом наружу, карикатурный «бельгиец», едва держась на ногах, хлещет у авансцены пиво, что-то пытается бормотать — в общем, как всегда. Но далее следует многочастный продолжительный дивертисмент, где пластические, можно даже небезоговорочно сказать «хореографические» эпизоды перемежаются с текстовыми, скетчевыми сценками (драматург Йохан де Босс). Композиционный принцип простой, классический, опереточно-кабарешный: попиздели-поплясали, попиздели-поплясали — скучать некогда. Травестированная и окарикатуренная история, вернее даже, «феноменология» Бельгии, поданная в кричаще-броских «одежках», и буквально (карнавальные шествия, ряженые, тамбурмажоры в плюмажах), и метафорически (что может быть более «броским», чем голое тело? у Фабра обнаженки — сколько угодно).

При этом достаточно узок круг и источников вдохновения Фабра, и тематический материал, и репертуар приемов, и попросту «словарь» его опуса. В визуальном плане без особого труда угадываются отсылки к Босху и Дельво, Рубенсу и Магритту, ну, конечно же, к Энсору с его скелетами и масками; в саундтреке — Жак Брель; сквозными знаковыми персонажами проходят голуби и ежи, под конец Фабр предлагает даже символическое «скрещивание» ежа с голубем (ну хорошо не с ужом…). В остальном — прогорклая гастрономия по рецептам из поваренной книги арт-анархиста середины прошлого века, саркастические (кому-то было смешно, мне нет) выпады против почвенничества и национализма (фермерские домики, голубятни), ну само собой, католической церкви (кадила, чадящие между ног, а у актеров-мужчин раскачивающиеся в такт с гениталиями — единственный момент, когда у меня возникло желание сбежать с представления, ну совсем как черт от ладана, но тут в буквальном смысле — от ладана, чуть не задохнулся), напоминания о том, что бельгийцы «легли под фашистов», потому что «не любят спорить» — компромисс как национальная «традиция», стало быть.

Вообще очень трудно было гнать от себя мещанские мыслишки пошиба «попробовали бы они в мичети» — при том что доблести в «антипатриотических» пассажах, когда таковые обществом и государством одобряются и приветствуются, а не порицаются и подавно не преследуются, и не сулят неприятностей, но напротив, гарантируют триумф вкупе с неплохими кассовыми сборами — минимум, смелости — никакой, радикализма — приходите сто лет назад. Московская премьера шоу Фабра совпала с очередным басманным судом, о чем попутно на радостях никто не вспомнил — ну, допустим, искусство превыше всего (а своя рубашка ближе к телу), так что счастью и веселью от того, как все хуево в Бельгии, загнивающей под гнетом тирании, провинциализма и ксенофобии, залитой пивом и засранной голубями, у московской просвещенной публики не было предела. Однако при всей брезгливости у меня оставалось желание разобраться и в том, как «Бельгийские правила» устроены изнутри.

Уже на выходе я разжился комментированным либретто — но так предпочтительнее, многие знания лишь мешали бы мне в процессе — и поконкретнее уяснил, какую важность, оказывается, придают в Бельгии голубям… Вообще мне всего раз и уже давно случилось побывать в Бельгии, правда, не только в Брюсселе или в Брюгге, а поездить по разным местам.

Поэтому без дополнительных сведений я еще как-то могу смекнуть, отчего же свинью запрещено (якобы, это тоже как бы «шутка» такая, «сатира», «сарказм»…) называть Леопольдом, и с чего неоднократно упоминается архитектурно и исторически малопримечательный район Моленбек, с пивом понятнее, с картошкой хуже, но можно пропустить, про голубей вот не знал, а с ежами полная засада. Еж появляется в разных обличьях многократно, но вне контексте невозможно уловить, откуда он взялся. А оказывается, это хорватского происхождения певица некая, Ивана Йозич, в буклете вычитал, придумала сравнить бельгийцев с ежиками — Фабр и ухватился. Неважно, что это не социо-культурное клише и не символический знак, а абсолютно произвольное, авторское (не исключаю, что удачное, не зная первоисточника не берусь судить) вИдение, у Фабра и оно идет в производство, становится доминирующим, концептуальным ингредиентом. Плюс игрушечные котики, спущенные на веревках с колосников — намека на ипрский «кошачий парад», и о нем можно прочитать в буклете; там же — о «красных дьяволах» (бельгийская футбольная сборная) и «розовых балетах» (полумифические балы-оргии 1970-х годов, где будто бы богачи и политики развлекались с несовершеннолетними сиротами; доказательств нет, судов не было, ничего достоверно неизвестно — что для Фабра лишнее свидетельство продажности и лживости бельгийского истеблишмента), и много других бесполезных, но небезынтересных сведений.

В целом же структуру фаброва эстрадно-попсового дивертисмента прошивают три «блока» пластических упражнений — первый с ящиками пива, последний с государственными и региональными флагами — под которые хором озвучиваются наборы тех пресловутых «бельгийских правил», с помощью которых «Бельгия правит». Первый набор — «запреты» (вплоть до «запрещено запрещать»), второй — предписания» (типа «каждый год целуй королеву в зад», третий, финальный — «разрешения», или, если угодно, «пожелания». Но как ни желательно видеть и в последнем апофеоз сарказма — вероятнее, все же, что здесь Фабр и его соавтор предлагают некую позитивную программу из 30 пунктов, где предпоследний — «можно уничтожить тиранию» (без уточнения — какую именно, но надо полагать, бельгийскую, в Бельгии же самая страшная, самая людоедская тирания, какую только способно вместить сознание передового европейского интеллектуала), а последний — «можно быть бельгийцем», подразумевается, что если уничтожить тиранию, богатые станут приличными людьми, питьевой воды хватит на весь земной шар, стариков не будут пичкать препаратами и т.д., а иначе — вряд ли бельгийцем можно быть, ну или как минимум неловко, совестно. Бедный Фабр — как и всякое воплощение «совести нации»: велик груз на нем, а он тащит, не прогибается под «тиранией».

Зато ожидая от Фабра отталкивающих, обрюзгших тел на сцене, я отметил для себя, что даже пузан из пролога потом, в других обличьях, смотрелся терпимо, к тому же показывая отличное актерское мастерство. В основном же ансамбль состоит из исполнителей, более или менее похожих внешне на людей, очевидно, не фотомоделей (это для тех задач, что ставит Фабр, неприемлемо, смертельно), но и не конченых старых уродов, что тоже отчасти примиряет с зрелищем по крайней мере визуально, с «идеями», конечно, нет. Так что когда ближе к концу одной из тетенек приспичит пописать прямо на сцену — дважды (довелось позднее услышать аргумент «из зала»: зрителям-то разрешают выходить и возвращаться, а артисты постоянно при деле, не успевают, и четыре часа терпеть невмоготу — оттого ходят по нужде без отрыва от творчества… остроумное предположение, ничего не скажешь) — то в отличие от демонстративно пользовавшейся «клизмой» героини огаревский «Анны в тропиках», тем не менее шокировавшей некогда в Электротеатре Юрия Грымова (кстати, и Юхананов был в числе зрителей Фабра, а как же), бельгийская тетенька мочилась весьма натурально, и если это все же была имитация — на что хочется из последних сил надеяться — то технически виртуозная. Правда, «писающие» мальчики и девочки с аллюзией к самому расхожему символу Бельгии — такой же стандартный и переходящий эстафетой прием и образ спектаклей Фабра, как и кучи угля, как и все прочее, в еще большей степени, чем голуби и ежи, картошка и пиво.

«Бельгийские правила» — ослепляющий многоцветьем красок на поверхности мыльный пузырь вроде тех, что сидящие на просцениуме гологрудые (и не только -грудые) девицы выдували из трубок, замаскированных под фаллоимитаторы; громыхающая пустышка в эффектной, многослойной, качественно выделанной упаковке. Фабр — из числа (и таких большинство) «провокаторов», которые, дыша пивом на ладан, никого не провоцируют и не собираются. То есть он может на старости лет и сам уже искренне уверился, что пародирует и издевается, на деле же — просто, тупо, пускай довольно ярко, подражает и эксплуатирует, причем из спектакля в спектакль — очень ограниченный круг тем и образов, принципов и приемов, не говоря уже про не подлежащую ревизии идеологическую матрицу, не допускающую малейшей мировоззренческой «ереси», а значит, исключающей любую подлинную актуальность; бесконечно переливает из пустого в порожнее: капитализм, фашизм, национализм, империализм… Постановка совсем свежая, но в ней и намека не найти, к примеру, на то, что из упоминаемого брюссельского иммигрантского пригорода Моленбек выходят самые зверские мусульмане, в Бельгии уже, между прочим, родившиеся, с языком, гражданством и всеми правами, которые потом убивают по всей Европе; зато про капитализм и церковь, продолжающие исподволь и в новых условиях прикармливать империалистов-колонизаторов, угнетающих африканцев — отдельная глава, и не потому, что злободневнее, а просто — по привычке, по инерции, чтоб было узнаваемо, что целевая аудитория сразу «ловила» и «откликалась».

И откликается, еще как — фурор! Фабр всем нравится, всех удовлетворяет. Ну «всех» — это не прям всех-всех, а тех «всех», для кого Филипп Киркоров в Кремле — «фууу», вот для них фестивальный Ян Фабр — в самый раз, потому как сравнить им не с чем, а иначе увидели бы, что это одно и то же, хотя и замаскированное под нечто «альтернативное», «радикальное» и «экспериментальное». В действительности же ни Фабр и ему подобные художники, ни те, кто продвигает их на рынок, на экспорт, ни благодарный, просвещенный и, что немаловажно, платежеспособный потребитель — все эти зажиревшие самодовольные лицемеры — никогда не позволят себе и другим настоящих «провокаций», никому не спустят того, что могло бы разрушить или хотя бы чуть-чуть поставить под сомнение их собственную «зону комфорта»… Но об этом тоже стоит порассуждать отдельно.